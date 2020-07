Napoli, che sofferenza: segni poco e rischi tanto!

Napoli, che flessione

Le ultime partite avevano già mostrato una netta flessione nel rendimento del Napoli, sia dal punto di vista della condizione fisica, che sul piano strettamente connesso alla brillantezza del gioco espresso.

Anche la sofferta vittoria con il Sassuolo, sabato sera, ha messo a nudo gli scompensi della squadra di Gattuso. Apparsa fragile. Incapace di gestire un numero elevato di impegni ravvicinati, con la stessa intensità. Sostanzialmente priva di un piano alternativo al giropalla ritmato e sincopato.

Uno dei cali più vistosi è indubbiamente quello relativo alla qualità del palleggio. Associato alla immane fatica che gli azzurri palesano nel fase di riaggressione. Una passività che incide non poco nei tentativi di recuperare efficacemente la palla.

Quant’è bravo De Zerbi

Un atteggiamento sicuramente controproducente contro il Sassuolo. Una squadra che, quando non ha la gestione dell’attrezzo, attua una strategia ben precisa. Una filosofia che si fonda sul presupposto di creare grande densità centrale, spostando molto in avanti il baricentro.

Il principio caro a Roberto De Zerbi si ispira alla volontà di recuperare eventualmente la palla molto alti e dar vita ad una veloce ripartenza. I neroverdi, dunque, iniziano sempre la fase di non possesso, con un lavoro congiunto, alzandosi nella trequarti avversaria.

In effetti, sabato sera, gli esterni d’attacco, Berardi e Traorè, pressavano i centrali difensivi del Napoli, per indirizzarne il gioco verso l’interno del campo.

Contemporaneamente, Djuricic accorciava su Lobotka, svolgendo egregiamente il compito di rendergli assai difficoltosa la ricezione in completa libertà.

Mentre Caputo attaccava Ospina, schermandone la costruzione dal basso con i piedi. Rendendo pressochè impossibile al portiere verticalizzare verso la principale fonte di produzione del gioco partenopeo.

Mezz’ali di qualità e terzini che spingono

Ovviamente, in un contesto del genere, erano proprio Fabián Ruiz e Zieliński quelli maggiormente chiamati a collaborare al mantenimento del possesso, con tocchi di qualità e fraseggi brevi, funzionali a giocare alle spalle della pressione del Sassuolo, per invertire il trend tattico, da passivo a proattivo.

Conseguentemente, i due mediani, Magnanelli e Locatelli, molto vicini tra loro, uscivano in pressing, sui braccetti di centrocampo napoletani, che si interscambiavano la posizione. Aggrediti alle spalle, in zona centrale, lo spagnolo o il polacco erano obbligati a ribaltare il gioco in fascia.

La squadra di De Zerbi, tuttavia, sempre stretta e corta tra le linee, nonché dinamica e intensa negli spostamenti, scivolava lateralmente, con cognizione di causa.

Cosicché, nel caso in cui il Napoli riusciva a sottrarsi alle grinfie dell’asfissiante avversario, scaricando palla su Callejón o Insigne, trovava costantemente la strada sbarrata da Rogerio e Müldür.

Lo stesso dicasi, ogni qual volta l’attrezzo transitava tra i piedi di Hysaj o Di Lorenzo.

D’altronde, nessuno dei due terzini è abbastanza tecnico oppure creativo da rendersi pericoloso, quando riceve isolato e deve superare l’uomo in situazione di uno contro uno. Al contrario, entrambi si esaltano negli spazi ampi. Pertanto, sabato, si sono fatti ingabbiare dal movimento congiunto di esterno e mediano neroverdi, che stazionavano dalla loro parte.

A proposito delle mezz’ali di qualità azzurre. Ancora una volta risulta evidente quanto possa essere esteticamente coinvolgente avere due giocatori del genere. Al contempo, però, il Napoli è obbligato, schierando assieme Fabián Ruiz e Zieliński, ad assumersi, per forza di cose, qualche rischio di troppo.

Specialmente in situazioni di transizione, entrambi si fanno trovare spesso e volentieri sopra la linea della palla, lontani dal nucleo centrale della mediana, per recuperare efficacemente la posizione smarrita. Una lacuna che bisogna necessariamente colmare.

Forse guardando anche al mercato…

Milik, svogliato e inconcludente

Il calo della pericolosità offensiva, è facile associarlo pure all’apatia di Milik. Quando il Napoli non riesce a verticalizzare, tantomeno ad aprirsi spazi con la circolazione della palla, per finalizzare il suo calcio posizionale, contro un avversario molto chiuso, dovrebbe appoggiarsi sulle spalle del centravanti.

Tuttavia, al momento, il polacco da l’impressione di essere una sorta di palla al piede per la squadra.

Ormai lontano, tanto fisicamente, quanto mentalmente, dal Napoli che verrà, si limita a corricchiare senza costrutto, giocando a specchio qualche pallone.

Non fa a sportellate con gli avversari, rifugge da qualsiasi contatto fisico. Un ectoplasma negli ultimi sedici metri, che si trascina, svogliato e inconcludente, per il campo. Aspettando soltanto la sostituzione, piuttosto che il fischio finale.

Non c’è che dire, magari Milik poteva scegliere una maniera diversa per congedarsi dalla sua esperienza all’ombra del Vesuvio…

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>