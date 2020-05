Il Napoli balla sulle punte. Sono giorni caldi per il futuro dell’attacco partenopeo

Le voci di mercato infiammano il Napoli

Il Napoli, come del resto tutte le squadre della Serie A, è intrappolato tra l’esigenza di ricominciare gli allenamenti, seppur con le dovute precauzioni igienico-sanitarie, e la paura di doversi fermare nuovamente. Uno spauracchio che aleggia sempre sul calcio, qualora il Governo non accettasse il protocollo preparato dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di gruppo. Ultimo, ma imprescindibile step, per calendarizzare la ripartenza del campionato.

Così, mentre la politica decide, proprio l’assenza di un orizzonte temporale ben definito, entro il quale possa essere effettivamente possibile ipotizzare la ripresa della A, autorizza tifosi e addetti ai lavori a rivolgere altrove passione ed attenzioni. Ecco che tengono banco, dunque, le voci relative alle trattative di calciomercato. Vere, presunte o solamente fantasiose.

L’analisi dei rumors di natura mercatile, però, devono partire da un presupposto. Molte squadre dovranno fare i conti con notevoli difficoltà economiche, a causa delle conseguenze prodotte sul sistema dalla pandemia. Pertanto, concludere un affare vantaggioso sarà ancora più difficile di quanto non lo sia stato normalmente negli anni passati.

I dubbi su Mertens, dopo la pandemia

Ebbene, la parola d’ordine che contraddistinguerà la prossima sessione di mercato dovrà essere necessariamente “resistere”. Avere un atteggiamento funzionale a calmierare i costi, evitando di appesantire oltremodo i bilanci.

In questo contesto, la titubanza del Napoli a ufficializzare l’accordo raggiunto con Mertens, e mai formalizzato con un nuovo contratto, è logicamente giustificabile.

A Mertens era stato promesso un contratto biennale, a 4.5 milioni a stagione, oltre al bonus di 2 milioni alla firma. Tuttavia, è innegabile che la pandemia abbia cambiato radicalmente le carte in tavola. E gratificare un 33enne con queste cifre appare davvero poco conveniente. A prescindere dal rendimento tecnico-tattico che il belga potrebbe continuare ad offrire.

Ciro il Belga fa gola a tanti. D’altro canto, agli operatori di mercato, quando viene proposto un giocatore a parametro zero, viene immediatamente l’ulcera. Effettivamente, ormai, non è pensabile poter prendere nessun Top Player (o presunto tale…), che arriva a scadenza, senza dover sostenere oneri accessori.

Al di là dell’ingaggio, quindi, bisogna mettere in preventivo la commissione al procuratore ed un bonus una tantum elargito all’atto della firma. Trascurando il fatto che lo svincolato spesso è una grande occasione, dal punto di vista meramente sportivo. Ergo, suscita una discreta concorrenza per accaparrarselo. Cosìcchè il suo ingaggio finale lievita in maniera esponenziale, rispetto al momento in cui la trattativa ha avuto inizio.

La grana Milk, obbliga il Napoli a fare una scelta

Il Napoli inoltre deve risolvere la grana Milik. Secondo i ben informati, anche il mercato della Juventus, post Covid-19, sarà all’insegna della sostenibilità dei costi. In quest’ottica, l’attuale centravanti partenopeo sarebbe un nome meno iconico e affascinante di Icardi. Maggiormente spendibile, però, se consideriamo le esigenze di bilancio della Vecchia Signora. Già appesantito oltremodo dalla faraonica operazione CR7.

Il polacco andrebbe ad occupare in rosa il posto del declinante Higuain, destinato a tornarsene a casa, al River Plate.

Pur di arrivare a Milik, alla Continassa sarebbero disposti a cedere Romero, come parziale contropartita tecnica. Capace di limare i 50 milioni che pretenderebbe il Napoli.

Parliamoci chiaramente. Gli indennizzi esistono da quando il mercato ha cominciato ad intrecciarsi con le necessità di bilancio, più o meno credibili, piuttosto che semplicemente creative, delle società di calcio. Ma spesso e volentieri sono motivati da ragioni prettamente finanziarie.

Nello specifico, c’è qualcosa che sfugge all’analisi della proposta bianconera. Forse l’idea che il Napoli possa ritenersi pienamente soddisfatto sul piano tecnico-tattico, rende più appetibile di quanto si possa pensare, il difensore centrale, attualmente in prestito al Genoa.

Altrimenti non si spiegherebbe, perché a Castelvolturno scambierebbero il proprio centravanti titolare con un buon difensore di prospettiva e poco altro. Anzi, sarebbero veramente difficili da comprendere i motivi per cui gli azzurri dovessero quanto meno rinunciare ai soldi della cessione di Milik, per prendere un rincalzo in difesa. Rimanendo comunque con la prima linea scoperta.

La parola d’ordine è ricucire lo strappo

Al contrario, si potrebbe immaginare che una volta fuori dal lockdown, il Napoli tenti di ricucire il rapporto con l’entourage di Milik. Magari nelle segrete stanze dei bottoni, alla Filmauro, saranno disposti a mediare sulle richieste del giocatore trovando un punto di intesa circa il prolungamento del vincolo attuale, che scade il 2021.

Nulla vieta di immaginare che ADL abbia suggerito a Giuntoli di sedersi a tavolino con l’agente del polacco, David Pantak, per discutere le cifre di un nuovo ingaggio. Nonché trovare un compromesso che vada bene alle parti su clausola risolutiva e futura scadenza contrattuale.

L’idea sarebbe quella di dimenticare le incomprensioni del passato e organizzare un futuro migliore, dove il Napoli ed il suo centravanti, mai veramente amato da tutta la torcida azzurra, possano concedersi entrambi una seconda opportunità.

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>