Karsdorp: il pendolino olandese che piace al Napoli

Karsdorp e Hysaj, due destini che si intrecciano

La vicenda di Rick Karsdorp è simile, per certi versi a quella di Elseid Hysaj. Entrambe, seppur per motivi assai diversi tra loro, simboleggiano quanto irrisorie possano essere le certezze nel mondo del calcio. Che ha sempre avuto regole strane. Certe volte addirittura sorprendenti. Specialmente durante il mercato. Quella finestra temporale sull’orizzonte, capace di suggerire alle società cessioni dolorose, acquisti fondamentali, piuttosto che più o meno superflui.

Tra Napoli e Roma si sta profilando una trattativa che intreccia proprio i destini dei rispettivi terzini destri. Karsdorp e Hysaj, dunque, hanno una lente di ingrandimento puntata addosso. Con il futuro dell’olandese che si intreccia con quello dell’albanese.

Karsdorp è un calciatore da recuperare. Nella Capitale, a causa di un numero variegato di infortuni, ha giocato davvero poco.

Senza incidere più di tanto. E’ titolare di un contratto in scadenza 30 giugno 2022. Rientra alla Roma dal prestito al Feyenoord e deve decidere se rinnovare. Altrimenti, finisce sul mercato.

I giallorossi, dal canto loro, pare non puntino su di lui e vorrebbero usarlo per fare cassa.

La soluzione Napoli non dispiacerebbe. Tuttavia, alla luce della crisi di liquidità che si profila all’orizzonte, come conseguenza accessoria della pandemia, appare difficile che gli azzurri possano decidere di pagarlo quanto valutato dalla Roma. Ovvero, non meno di 13 milioni di euro.

All’ombra del Vesuvio, invece, è sorprendente la situazione di Hysaj. Fondamentale per il Napoli, fino al momento in cui non s’è accomodato in panchina Ancelotti. A quel punto, qualcosa s’è rotto. Orfano della “protezione” del suo storico mentore, (Maurizio Sarri), l’albanese non è stato più titolare indiscusso. Tanto da retrocedere, nelle gerarchie, addirittura dietro Malcuit. Passando dall’essere la prima alternativa a destra, al semplice rincalzo di Mario Rui, sulla fascia opposta. Hysaj ormai ha deciso che il suo futuro sarà lontano da Napoli. Il prossimo 30 giugno si svincola. Con la Roma pronta ad approfittarne.

Scuola Feyenoord, garanzia di modernità

Rick Karsdorp ha 25 anni (è nato l’11 febbraio ’95) ed ha vissuto la parentesi migliore della sua carriera proprio con il Feyenoord.

Entrato nel settore giovanile all’età di 9 anni, è cresciuto giocando un po’ in tutti i ruoli della mediana. A farlo esordire in Eredivisie, all’inizio della stagione 2014-15, è stato Fred Rutten, che ne intuisce le potenzialità come laterale e lo retrocede sulla linea dei difensori, impostandolo terzino.

E’ con Giovanni van Bronckorst in panchina, tuttavia, che Karsdorp si impone all’attenzione dei principali club europei.

Il biennio 2015/17 è ricco di soddisfazioni per il Feyenoord, che cresce insieme al suo terzino: il primo anno vince la Coppa d’Olanda. La stagione successiva si aggiudica, sul filo di lana, all’ultima giornata, la Eredivisie.

Effettivamente, Karsdorp in quel periodo ha giocato a livelli altissimi, risultando perfetto per il gioco veloce e verticale di van Bronckhorst. Il suo fisico compatto (1.84 cm per 80 kg), potente ed esplosivo si esaltava, nell’interpretare in maniera moderna e proattiva il ruolo.

Innanzitutto, favorendo l’ampiezza della manovra in fascia. Alzandosi e proponendosi lateralmente come sponda o sostegno al compagno con la palla. Poiché è dotato di una buona tecnica di base, retaggio dei trascorsi giovanili a centrocampo, assicurava una fluida risalita del pallone dal basso. Inoltre, il fatto di avere “gamba” gli consentiva continui inserimenti in fascia, sia in sovrapposizione, che attaccando lo spazio in campo aperto, superando efficacemente l’uomo e creando vantaggiose situazione di uno contro uno offensivo.

Quanta sfortuna, nelle ultime due stagioni

Non è un caso se, nel giugno 2017 la Roma, per prenderlo, ha speso una cifra fissa di 14 milioni di euro. Cui aggiungere una quota variabile, fino a un massimo di ulteriori 5 milioni. Una valanga di soldi. Ma la stellina olandese, sulle sponde del Tevere, non ha brillato come faceva in patria.

Indubbiamente, gli infortuni ne hanno frenato drasticamente la crescita.

Solamente un gettone di presenza, nella stagione 2017/18. Il giorno del suo esordio in Serie A – 25 ottobre, contro il Crotone – rappresenta la data di partenza del suo personalissimo calvario calcistico: gioca titolare per 82’, prima di uscire per infortunio. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è una sentenza impietosa, che lo tiene fermo fino a fine stagione.

Karsdorp torna abile e arruolato all’inizio del campionato 2018/19. Chiaramente, il ritardo atletico ne suggerivano una gestione oculata. Che – de facto – ne ha determinato un utilizzo a singhiozzo. Ogni qual volta Di Francesco prima e Ranieri poi lo hanno chiamato in causa, ha palesato una serie di amnesie. Eppure, lasciato libero di esplorare continuamente lo spazio in fascia, ha messo in mostra comunque delle giocate di spessore. La mancanza di condizione, però, ne ha influenzato negativamente la forza e l’esplosività. Circostanza che l’ha limitato in lucidità e brillantezza difensiva.

Il resto è storia recente. Ad agosto ’19 la Roma rispedisce Karsdorp al mittente: prestito secco annuale al Feyenoord. Arricchito da 15 presenze e 1 rete in campionato. Cui aggiungere 3 presenze ed 1 rete in Europa League. Un po’ pochino…

Karsdorp: pò scommessa… tanto affare

Malgrado possa sembrare un’operazione rischiosa, limitandosi a contare le presenze ed il minutaggio effettivo maturato nelle ultime tre stagioni da Karsdorp, magari il gioco vale la candela.

La scommessa non appare più tale, infatti, se si considerano pure le molteplici funzioni che l’olandese può svolgere con profitto in una squadra ben organizzata. Specialmente quelle come il Napoli di Gattuso, che prevede un sistema, in partenza strutturato con la difesa a 4. La cui interpretazione, in fase di possesso, prevede ai laterali, a turno, di aprirsi e scalare a centrocampo. Mentre il giropalla sovraccarica un lato, per poi cambiare gioco su quello opposto.

In una situazione del genere, specie nel momento in cui si dovessero affrontare avversari compatti, schierati stretti e corti, per fare densità centrale, un terzino come l’olandese potrebbe essere l’ideale per cercare di produrre gioco attraverso continui cambi di campo, tali da favorire proprio le catene laterali.

Per concludere, appare evidente che, qualora Karsdorp avesse recuperato pienamente dal punto di vista fisico, potrebbe essere davvero un ottimo affare per il Napoli. Gli azzurri avrebbero, con l’olandese, l’alternativa idonea a garantire, in organico, una sufficiente copertura della fascia destra.

A questo punto, conoscendo le proverbiali capacità mercantili della premiata coppia Giuntoli–De Laurentiis, non è improbabile che si apra un canale privilegiato con la Roma, per il terzino olandese. Partendo da un presupposto. ADL è sempre poco incline a concludere un acquisto economicamente sfavorevole per il bilancio del Napoli. Controlla i conti, con pugno di ferro, in guanto di velluto. Gettare i soldi dalla finestra non rientra certamente nel suo modo di gestire la società.

Sostanzialmente, se si dovesse veramente fare Karsdorp al Napoli, il prezzo dovrebbe essere più conveniente. Altro che 13 milioni di euro…

Francesco Infranca

