Karsdorp, Ünder e Hysaj: Che via vai sull’Autostrada del Sole

All’orizzonte del calciomercato si sta profilando un intreccio bollente tra Napoli e Roma. In ballo, i nomi di Hysaj, Ünder e Karsdorp. Procediamo con ordine.

Hysaj, è tempo di cambiare aria

Elseid Hysaj da tempo ha deciso che il suo futuro sarà lontano da Napoli. Non vede alternative. Vuole andare a scadenza. La Roma resta in agguato e monitora la situazione del terzino, che il prossimo 30 giugno si svincolerà. Hysaj, quindi, è diventato uno dei target privilegiati dei giallorossi. Obiettivamente, sembra improponibile la sua permanenza all’ombra del Vesuvio. A più riprese, infatti, l’agente dell’albanese, Mario Giuffrida, ha sottolineato la volontà di non sottoscrivere il rinnovo contrattuale, cercando una nuova opportunità professionale per il suo assistito. Di conseguenza, il diesse dei giallorossi, Gianluca Petrachi, pare si sia mosso per tempo, alla caccia della firma. Del resto, di questa operazione se ne rumoreggiava già prima che la pandemia paralizzasse l’attività agonistica.

Ünder come ideale sostituto di Callejon

Cengiz Ünder, invece, è il tipo di giocatore che potrebbe proprio servire al Napoli. Finora ha abbondantemente dimostrato tutto il suo potenziale. Ovvero, saper spaccare le partite come pochi altri. Schierato a destra, lui che è mancino naturale, piede opposto, ha quelle caratteristiche tecnico-tattiche ideali per far innamorare i tifosi al San Paolo. Produce gioco in coppia con il laterale di fascia. Si accentra e dialoga nel breve con l’attaccante centrale, oppure taglia alle spalle della linea difensiva avversaria. Quando non decide di mettersi in proprio. Allora, punta l’uomo e crea momentanea superiorità numerica attraverso il dribbling.

Tutte cose che a Napoli fa già benissimo, sull’altro lato del campo, Lorenzo Insigne. Lo sanno bene anche nella stanza dei bottoni di Castelvolturno. Che magari favoleggiano, per il prossimo anno, sulla realizzazione di una coppia esplosiva sugli esterni. Del resto, il Napoli ha bisogno di un’iniezione di qualità sulle fasce, per sostituire Callejon. Dunque, valuta il turco tra le possibili opzioni. Certo, è difficile credere che la Roma si possa privare così facilmente di uno dei suoi talenti più futuribili, nonché tra i più idolatrati della tifoseria. Sempre che, sia ben inteso, la società partenopea non decida di accontentare economicamente i giallorossi, che valutano il loro gioiellino non meno di 25 milioni di euro. Difficile, difficilissimo che gli azzurri vogliano pareggiare sul piatto della bilancia una cifra del genere. La richiesta della Roma nel mercato post-coronavirus, verosimilmente recessivo e privo di liquidità circolante, forse potrebbe essere inavvicinabile.

Karsdorp piace a destra

Al contempo, non appare talmente impossibile portare a compimento l’altra operazione immaginata con la Roma. Quella che potrebbe coinvolgere Rick Karsdorp. Al Napoli non dispiacerebbe arruolare l’olandese, che rientrerà alla Roma dal prestito al Feyenoord. Tuttavia, nel suo futuro c’è l’Italia. Non necessariamente, però, la Capitale. Il laterale destro ha un contratto che scade il 30 giugno 2022. Ergo, le alternative plausibili sono solamente due. Rinnova, oppure finisce sul mercato. E qua sta il punto. Dalla eventuale cessione, i giallorossi vorrebbero ricavare non meno di 13 milioni di euro. Davvero uno sproposito.

Soprattutto alla luce dei vincoli che la società giallorossa è obbligata a rispettare, onde evitare di finire sotto la lente d’ingrandimento della Uefa. Con l’esigenza di rispettare i parametri imposti dal Fair Play Finanziario, aggravata dal bilancio in rosso a causa dell’assenza dalla Champions League, alla Roma hanno deciso di calmierare i costi. Mettendo, innanzitutto, un tetto salariale agli ingaggi per la prossima stagione. Non saranno ammesse deroghe. Nemmeno bonus, reali o più meno fittizi. Per questo motivo, non è impossibile che a Trigoria possano prendere in considerazione il corteggiamento del Napoli per Karsdorp, discutendo sulla formula contrattuale e di pagamento, capace di soddisfare tanto le esigenze economico-finanziarie della Roma, quanto quelle del Napoli. Alla spasmodica ricerca di un sostituto di Hysaj. In attesa di conoscere la tenuta fisica del rientrante Malcuit…

Francesco Infranca

