Lozano, rischio minusvalenza altissimo. Il Napoli prova a rilanciarlo

Lozano: potenziale fenomeno o… Chucky?

Hirving Lozano doveva rappresentare per il Napoli una dichiarazione di rinnovata ambizione. Indicato come potenziale crack di mercato non più tardi di una estate fa, e come tale sontuosamente pagato – più o meno una quarantina di milioni – ha vissuto, invece, una stagione davvero controversa. Grama di soddisfazioni e ricca di frustrazioni.

Se dovessimo valutare il Chucky utilizzando esclusivamente, come parametro di valutazione comparativa, il gol realizzato all’esordio, contro la Juventus, allora dovremmo rimarcarne esclusivamente le grandi potenzialità.

Il messicano, infatti, ha dimostrato di essere un giocatore veloce, capace di ricevere il pallone, preferibilmente defilato, piuttosto che nella zona centrale del campo, con la faccia rivolta verso la porta avversaria, per partire in progressione, puntare l’uomo e creare momentanea superiorità numerica attraverso il dribbling.

Purtroppo, il prestigioso biglietto da visita con il quale Lozano s’è presentato all’Allianz Stadium di Torino, che non si riduce all’icona di un elegantissimo stop al volo, ne ha celebrato, al contempo, il tristissimo epitaffio. E fotografa, più che altro, le aspettative, da quel momento mal riposte, di tifosi e addetti ai lavori.

Il messicano ha sofferto il calcio liquido

Lozano appare il simbolo delle incongruenze tattiche di Carlo Ancelotti. Senza voler necessariamente dare un giudizio negativo sulla cronica difficoltà dell’allenatore di Reggiolo nell’insistere su un sistema magari poco adattabile alle caratteristiche individuali dei calciatori a sua disposizione. E’ innegabile che il messicano sia stato uno dei più sacrificati sull’altare del gioco liquido.

L’ex enfant prodige del PSV Eindhoven ha palesato enormi imbarazzi nel cercare di adattarsi alle richieste di Mister Curriculum. Pensare di trasformarlo in un centravanti, seppur con movenze diverse dal classico giocatore posizionale, obbligandolo comunque a stazionare, spalle alla porta, in posizione centrale, non è stata una grande idea.

In effetti, la filosofia di Ancelotti, quel non volersi fossilizzare sul modulo, accantonando la rigidità dei numeri, a favore di un gioco che si sviluppasse per princìpi, ha mortificato Lozano.

Al contrario, l’idea che il centravanti fosse lo spazio, ovvero che il giocatore deputato a stazionare al centro dell’attacco svuotasse o saturasse quella specifica porzione di campo, a seconda delle circostanze connesse allo sviluppo del gioco, adattando i suoi movimenti pure in funzione del comportamento avversario, ha esaltato oltremodo Ciro Mertens.

Troppo simile a Lorenzinho, per essere utile

Lozano, quindi, resta ancora un enigma irrisolvibile per l’ambiente partenopeo. Fiaccato dal tentativo di comprendere se debba essere catalogato come una sorta di bidone, virtualmente incompiuto, oppure ci siano i margini per recuperarlo alla causa azzurra. Effettivamente, in Eredivisie ha dimostrato di poter spostare gli equilibri. Se inserito in un sistema di gioco ordinato, da impreziosire con i suoi strappi e le sue giocate in velocità.

Il problema è che a Eindhoven, il messicano veniva schierato a sinistra, piede opposto, per produrre gioco in coppia con il laterale di fascia. Accentrarsi e dialogare nel breve con l’attaccante centrale, oppure tagliare alle spalle della linea difensiva. Tutte cose che a Napoli fa già benissimo Lorenzo Insigne.

In questo senso, forse, l’acquisto di Lozano, al netto delle indubbie qualità del giocatore, ed al di là del discorso strettamente connesso alla costosissima trading di mercato, è stato meno utile di come fu veicolato pubblicamente dalla società, a tifosi e addetti ai lavori.

Vendere Lozano sarebbe sanguinoso per il bilancio

A questo punto, le voci di dentro provenienti da Castelvolturno fanno il pari con gli spifferi di mercato dei ben informati. Accomunati dall’idea che il Napoli consideri incedibile Lozano, forte di un vincolo contrattuale fino al 2024.

Tuttavia, la logica di mantenere il messicano in organico anche per la prossima stagione potrebbe essere motivata specialmente da scelte di tipo economico. Anziché strettamente connesse alle esigenze tecnico-tattiche della squadra.

Il motivo è facilmente intuibile. Se il Napoli dovesse cedere Lozano, imbarcherebbe una minusvalenza. Una voce passiva nel bilancio d’esercizio. Che una società così attenta ai sottili equilibri finanziari, da sempre motivo di vanto ed ispirazione nella gestione del club, non può e non vuole permettersi. In soldoni, quindi, il messicano, in teoria, potrebbe partire solamente per una cifra analoga a quella pagata dagli azzurri per il suo acquisto. Chiaramente, al netto dell’ammortamento già sostenuto. Più o meno 35 milioni di euro.

Con la crisi, meglio provare a rilanciarlo

Una cifra davvero fuori mercato, alla luce del pessimo rendimento avuto in campo dal Chucky. Aggravato dallo stato generale del sistema calcio, inteso nella sua globalità. A rischio crisi, per effetto delle conseguenze nefaste prodotte dalla pandemia di Covid-19.

E’ ovvio che il prossimo calciomercato sarà fortemente influenzato dalla recessione. Caratterizzato, dunque, dalla mancanza di liquidità. Probabile che la stragrande maggioranza delle operazioni si incentrerà su scambi (quasi…) alla pari e su prestiti (più o meno…) onerosi.

Facile immaginare che in questo contesto, il Napoli si tenga il suo acquisto più oneroso, provando almeno a rilanciarlo.

Francesco Infranca

