Ünder può fare comodo. Il Napoli ci pensa

Napoli: Ünder piace e non poco

I soliti ben informati, addentrati nelle dinamiche mercantili, quelli abili a tessere una rete di amicizie con chi agevola o fa naufragare continuamente le trattative, da qualche giorno insistono, nell’accostare Cengiz Ünder al Napoli.

Verrebbe da dire che, mentre il mondo “reale” sopporta il peso di una pandemia, capace di stravolgere le abitudini sociali consolidate finora, il mercato non s’è mai fermato. Specialmente quello del sottobosco, non vede l’ora di ricominciare. Effettivamente, gli interessi sono tanti. E chi si ferma è perduto.

Dunque, nel frattempo che il pallone riprenda nuovamente a rotolare, come se tutt’attorno non fosse successo nulla di straordinario, a suscitare l’interesse dei tifosi sono rimasti proprio i rumors, le voci di dentro. Il gossip da fiera degli scambi, a metà tra Piazza Affari ed il mercatino delle cianfrusaglie.

Al di là delle personalissime considerazioni di natura etica, se rimaniamo soltanto nell’alveo delle motivazioni di tipo tecnico-tattico, Ünder al Napoli avrebbe un senso logico. Il turco, infatti, aggiungerebbe uno spot importante al ruolo di esterno destro, che al momento, con Callejon in scadenza, sull’uscio di Castelvolturno, sembra vacante.

Una carriera lampo, in Turchia

Ünder s’è formato calcisticamente nell’accademia giovanile dell’Altinordu, squadra con base a Izmir, con cui ha esordito nel 2014 da professionista, nella Serie B turca. Dopo un biennio ricco di soddisfazioni, condito complessivamente da 11 reti e 9 assist, nell’estate 2016 passa al Basaksehir, società emergente di Istanbul, vicino alla nomenclatura del presidente Erdoğan. Il club di proprietà del Ministero per la Gioventù e lo Sport paga il ragazzino una cifra importante: circa 700mila euro.

Al Basaksehir, Ünder diventa subito titolare, segna 7 gol e si rivela come uno dei principali protagonisti dell’incredibile stagione del club, che infrange la tirannia di Galatasaray e Fenerbahçe, raggiungendo il secondo posto in classifica, dietro al Besiktas campione. Guadagnandosi anche un posto nei preliminari di Champions League.

Il resto è storia recente.

Gioie e delusioni, all’ombra del Cupolone

Nel luglio 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla Roma, per 13 milioni e 400 mila euro, più bonus. Ovvero, una percentuale (circa il 20%) riconosciuta al Basaksehir, sulla eventuale futura rivendita.

Catapultato a soli 20 anni in una realtà completamente sconosciuta, con l’aggravante di dover sostituire nel cuore della gente ed in campo uno mostro sacro come Momo Salah, passato al Liverpool, Ünder palesa notevoli difficoltà ad adattarsi. Fatica ad inserirsi. Tant’è vero che, nel girone di andata, Di Francesco lo fa giocare pochissimo.

Ma a febbraio arriva la svolta. Il turco segna contro il Verona la rete che vale i tre punti. Da quel momento, è un crescendo rossiniano. Al gol ai veneti ne seguono altri 6 in campionato. Arricchito da quello, pesantissimo per la qualificazione ai Quarti, in Champions League, a casa dello Shakhtar.

La stagione successiva, bene ma non benissimo. Va a corrente alternata. Si accende e spegne, senza dare continuità al suo enorme potenziale. Ancora troppo innamorato di sé stesso, preferisce alle giocate banali, la ricerca continua di numeri rischiosi. Ai limiti del circense. Il fatto che Ünder abbia una enorme fiducia nei propri mezzi tecnici, ne condiziona le letture. E’ attratto dalla giocata complessa, che non fa la differenza. Al contrario, spesso si dimostrano poco funzionali. Se non addirittura inutili, per la squadra giallorossa.

Quest’anno poi, un calvario di inconvenienti vari e malesseri muscolari assortiti, e l’esplosione definitiva di Zaniolo, l’hanno messo un pochino ai margini del progetto di Fonseca.

Ünder-Insigne, quanta fantasia sugli esterni

Tuttavia, nelle segrete stanze del potere a Castelvolturno sono consapevoli di quanto le caratteristiche tecnico-tattiche del turco possano incendiare il pubblico del San Paolo.

Sognare un Napoli ultraoffensivo, dove Insigne e Ünder spadroneggiano sugli esterni, sarebbe certamente un eccellente viatico affinchè gli azzurri possano rimanere in pianta stabile nei piani alti della classifica.

D’altronde, in alcune movenze, Ünder è molto simile a Lorenzinho. Entrambi riescono ad ingannare gli avversari, sempre con lo stesso tipo di finta. Minacciano la profondità. Immediatamente dopo, rientrano verso l’interno. La cosa meravigliosa è che pur conoscendone le dinamiche, non è raro, per chi li fronteggi, finire con il sedere per terra.

Prenderlo confermerebbe la strategia societaria, nient’affatto orientata al ridimensionamento delle ambizioni nei confronti delle competitors italiane, tantomeno rispetto alle altre “Grandi” d’Europa.

La mancanza di fisicità (è alto solo 1.73 centimetri, distribuiti su circa 65 chili) non deve trarre in inganno. Quando Ünder decide di mettersi in proprio, puntando l’uomo e creando momentanea superiorità numerica, i suoi dribbling sono veri e propri cioccolatini. Deliziosi da scartare, buoni da gustare.

Avendo una tecnica sopraffina, lui che è mancino naturale, può minacciare gli avversari, schierato a destra, piede opposto. Accentrandosi con il semplice movimento del corpo, per dialogare sul breve con l’attaccante centrale.

Sa destreggiarsi tanto venendo incontro al portatore di palla. Oppure tagliare alle spalle della linea difensiva, muovendosi negli spazi di mezzo e tra le linee.

Il modo con cui utilizza lo stop orientato, soprattutto per nascondere il pallone, gli permette di produrre gioco in coppia con il terzino, favorendone gli inserimenti con deliziose giocate in profondità.

Trattare con la Roma non è mai semplice

La notizia si arricchisce di un ulteriore livello di complessità, nel momento in cui si fanno le cifre, per un affare del genere.

A far pendere la bilancia dalla parte del “no”, ci sarebbe un elemento di natura extracalcistica, che ne sconsiglierebbe l’acquisto: la Roma, forte di un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2023, valuta il suo gioiellino non meno di 25 milioni di euro. Nell’epoca di vacche magre che aspetta il calcio, dopo l’emergenza Covid-19, appare davvero impensabile che il Napoli appesantisca il bilancio, concludendo un acquisto ad un prezzo così sfavorevole.

E’ vero che il valore di un giocatore non è un dato oggettivo, ma lo stabilisce l’andamento generale del mercato. Per cui, in un momento storico caratterizzato da una mancanza di liquidità circolante nel sistema, aggravato dalla notevole svalutazione del costo sostenibile per acquisire i diritti sportivi di un calciatore, la formalizzazione di una trattativa potrebbe essere subordinata a molti fattori.

In ogni caso, allo stato attuale dell’arte, immaginare che il Napoli possa sedersi al tavolo delle trattative con l’intenzione di gratificare – in toto – la richiesta economica dei giallorossi, appare alquanto inverosimile.

Chissà, magari la Roma potrebbe davvero scegliere di mitigare le pretese economiche, costretta dalla necessità di rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Sull’altare delle richieste della UEFA, quindi, verrebbero sacrificati un paio di giocatori importanti. Per questa ragione, Ünder rientrerebbe tra quelle cessioni dolorose. Difficili da digerire a gran parte del tifo romanista. Ma necessarie per la sopravvivenza del club…

Francesco Infranca

