La fisicità di Bakayoko per un Napoli che mostra i muscoli

Bakayoko s’è preso la scena

Tiémoué Bakayoko s’è preso il Napoli. Con l’Atalanta ha disputato una partita solida, guadagnandosi sul campo i gradi di irrinunciabile nel centrocampo partenopeo.

Nonostante non giocasse un match ufficiale da sette mesi, la contemporanea assenza di Zieliński ed Elmas ne ha suggerito l’inserimento nell’undici titolare opposto agli orobici.

E tutta questa ruggine in campo non s’è notata. Anzi, l’ex Chelsea ha dato l’impressione di essersi inserito perfettamente, tanto nei meccanismi di gioco, quanto con i nuovi compagni.

In effetti, la mediana disegnata da Gennaro Gattuso, con Bakayoko accoppiato a Fabián Ruiz, ha palesato un maggior equilibrio rispetto alle precedenti uscite degli azzurri.

Pure lo spagnolo ne ha beneficiato. Infatti, ha azzardato le sue proverbiali ripartenze, “strappando” con la palla al piede e puntando l’avversario, consapevole che i rischi presi per creare superiorità, venivano comunque compensati dalla presenza del francese di origini ivoriane.

Quantità abbinata a qualità

Del resto, Ringhio ormai pare aver optato per una squadra a trazione decisamente anteriore. Nella quale Bakayoko dovrebbe dare concretezza. Facendo, al contempo, da filtro e perno centrale.

Non a caso è un metodista atipico, dalla duplice dimensione tattica. Un frangiflutti in grado di giocare basso davanti alla difesa, contrastando gli avversari. Ma anche un pivote capace di gestire il pallone con personalità e far ripartire l’azione in verticale, assumendosi l’onere della costruzione dal basso.

Non un semplice “muscolare”, quindi, idoneo a supportare la squadra in fase di interdizione, con la sua prepotente fisicità.

Bensì un centrocampista di spessore. D’altronde, con la cessione di Allan, mancava in rosa un calciatore completo per caratteristiche tecnico-tattiche. Decisamente utile nell’abbinare qualità a quantità.

Dilemma per il futuro, pivote o mezz’ala

A questo punto, tuttavia, sorge un problema. Un interrogativo per l’allenatore del Napoli. Il buonissimo ambientamento di Bakayoko e l’imminente rientro di Insigne, oltre a quelli di Zieliński ed Elmas, obbligano Gattuso a fare delle scelte su chi avrà il posto garantito.

Le strade, presumibilmente, dovrebbero essere due: continuare a schierare il Napoli con il doppio-play, confermando il 4-2-3-1. Oppure spostare Bakayoko, utilizzandolo come mezz’ala, nel più classico 4-3-3.

Alla luce della sontuosa vittoria contro l’Atalanta, la prima posizione è ampiamente nelle corde del francese.

Che da vertice basso, destreggiandosi in un reparto a 2, affiancato dunque da una mezz’ala di qualità, continuerebbe a far girare la palla con pulizia. Minimizzando gli errori e proteggendo il trio di trequartisti.

Per spostarsi nel ruolo di mezz’ala, al francese non mancano certo i mezzi fisici o tecnici. Nondimeno, dovrebbe aggiungere al suo modo di interpretare la filosofia calcistica marcatamente proattiva di Gattuso, la possibilità di attaccare efficacemente gli spazi. Inserendosi con i tempi giusti alle spalle dei centrocampisti avversari.

Francesco Infranca

