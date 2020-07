Napoli: per l’attacco non sottovaluta la candidatura di Alfredo Morelos

Morelos, piano alternativo in caso di necessità

Alfredo Morelos è un giocatore mai banale. Per come interpreta il ruolo di centravanti. Ma pure per le scelte di vita, che l’hanno portato in Europa attraverso un percorso inusuale. A 19 anni, ha lasciato il caldo di Cereté, nella provincia di Cordoba, per trasferirsi in Finlandia.

E’ innegabile che il Napoli post Covid, al netto dei ritmi blandi e compassati in campionato, oltre alla possibilità di ridisegnare in corso d’opera la formazione attraverso le cinque sostituzioni, abbia la necessità di fare un innesto di qualità per l’attacco, in vista della prossima stagione.

Del resto, la crescita del progetto Gattuso passa necessariamente per il miglioramento della prima linea. Tra i malesseri esistenziali di Milik e le scelte di vita che orienteranno le decisioni di Osimhen.

Complice la piega che ha preso la sua idea di calcio, è pressochè scontato immaginare quanto il Napoli del futuro voluto da Ringhio possa diventare una squadra interessante, qualora riuscisse ad associare al possesso palla, un offensive player capace di finalizzare la mole di lavoro, dalla metà campo in sù.

Un cafeteros ambizioso, a caccia di consacrazione

In quest’ottica, non sarebbe male seguire da vicino il percorso di crescita compiuto da Morelos. 24 anni (è nato il 21 giugno ’96), attaccante fuori dal grande giro. Che, però, cerca la consacrazione definitiva in una Lega più nobile e ambiziosa, rispetto a quelle dove ha segnato finora valanghe di reti.

Nel febbraio 2016 l’HJK lo acquista dall’Independiente di Medellin, dov’è cresciuto calcisticamente, per quattrocentomila euro. Una decisione rischiosa, che ne avrebbe potuto ostacolare la carriera. Invece, dopo un anno e mezzo a Helsinki, condito da 26 gol tra Veikkausliiga e Coppe varie, è passato ai Glasgow Rangers, in cambio di 1 milione di sterline.

Alla sua prima stagione in Scozia, segna 14 reti in campionato. L’anno successivo, conferma la vena realizzativa, timbrando 17 volte il cartellino nella Scottish Premier League. Arricchendo la sua esperienza in campo internazionale, con 4 segnature in Europa League, compresi i turni preliminari.

La seconda Coppa Europea è la riserva di caccia privilegiata di El Bufalo. Un soprannome che, non a caso, Morelos si porta dietro dai tempi del settore giovanile.

Quest’anno, il colombiano è fermo a quota 29 marcature in tutte le competizioni. Un’innegabile vena realizzativa, che gli ha consentito di essere il capocannoniere dell’Europa League, con 6 reti, in altrettante gare, nella fase a gironi. Che diventano 14 gol su 14 partite, se si prendono in considerazione anche i preliminari.

Il Bufalo che si ispira a Falcao

Il rendimento straordinario, però, Morelos ha pensato bene di macchiarlo, con una condotta ai limiti del disastroso.

In effetti, ha trovato l’opportunità di finire sotto i riflettori, a causa di provvedimenti disciplinari, sicuramente evitabili. Cartellini gialli e qualche rosso di troppo, rimediati dopo aver colpito gli avversari a palla lontana.

Prima punta veloce e reattiva, Morelos usa consapevolmente entrambi i piedi. Prevalentemente quello mancino. Anche se non disdegna il destro. Si ispira al connazionale Radamel Falcao, al quale può essere vagamente accostato. Almeno per la somiglianza fisica.

Dal punto di vista morfologico, infatti, al pari del suo modello, non arriva nemmeno al metro e ottanta, (è alto 1.77). Baricentro basso, struttura compatta, gambe forti. All’apparenza, potrebbe dare l’impressione di essere sgraziato. Tuttavia, quando attacca la profondità per spezzare la linea difensiva avversaria, con e senza palla, sprigiona uno scatto bruciante veramente devastante.

Specialmente quando ha molto campo davanti a sé, Morelos è dotato di una forza esplosiva, nel passo iniziale, difficilmente arginabile negli ultimi sedici metri.

Valutazione eccessiva, magari fuori mercato

Il suo modo di stare in campo, è sintomatico di un calciatore che non rifugge dal contatto fisico. Confermando una certa attitudine con il suo nickname. Al contrario. Sembra che fare a sportellate con chiunque, e non tirarsi mai indietro, sia davvero il suo marchio di fabbrica.

Ha un contratto con i Rangers che scade solamente il 30 giugno 2023. Alla valutazione che gli hanno attribuito in Scozia – 40 milioni di sterline – è impensabile imbastire qualsiasi trattative. Un prezzo improponibile per chiunque, o quasi. Nonché, oggettivamente fuori mercato.

Ovviamente, qualora a Glasgow volessero mitigare le loro esosissime pretese, allora un pensierino a Morelos potrebbe essere fatto, come valida alternativa ai nomi accostati sino a questo momento al Napoli che verrà.

Francesco Infranca

