Serie A, la mancanza di credibilità è nel DNA

Che barzelletta la Lega Calcio

La Serie A ha offerto uno spettacolo desolante in questo weekend. Mancava solo la pantomima imbastita dalla Lega Calcio,con la fattiva collaborazione della Juventus, per coprire di ridicolo un campionato a caccia dell’identità perduta da tempo.

Sull’orlo di una devastante crisi di nervi. Dibattuto tra quello che era fino a qualche anno fa e il teatrino del assurdo in cui s’è lentamente, ma progressivamente, trasformato.

Uno scenario squallido e sconsolante, per tutti quelli che hanno avuto il piacere di vivere gli scintillanti anni ’80 e ’90 dell’italico pallone.

Il Governo tace e resta alla finestra

Stendendo un velo pietoso, almeno in questa sede, sul colpevole ed omertoso silenzio del Governo. Nient’affatto interessato a prendere posizione e dirimere direttamente la controversia.

Trascurando un piccolo particolare: in tempo di pandemia, con i contagi che crescono paurosamente ed in maniera esponenziale, la tutela della salute pubblica ed il contenimento dei potenziali focolai, dovrebbe trascendere le norme che disciplinano l’organizzazione interna del calcio.

Infatti, le tardive e ondivaghe dichiarazioni rilasciate dai titolari dei due Dicasteri direttamente interessati alla vicenda – il Ministro dello Sport, Spadafora e quello della Salute, Speranza – non hanno fatto altro che aggiungere ulteriore ridicolo ad una vicenda di per sè abbastanza paradossale…

Senza progettualità, pensando ai diritti tv

Come se non bastassero già le condizioni di profondo degrado in cui da anni si dibatte la Serie A.

In effetti bisogna prendere atto, in maniera brutale e realistica, della totale mancanza di credibilità del campionato italiano. Segnato da un destino di ghettizzazione. Ormai relegato nella disagiata e fatiscente periferia dell’Europa calcistica.

L’assenza di qualsivoglia progettualità a medio/lungo termine, che esuli l’immediato sfruttamento dei famigerati diritti televisivi, ha incattivito talmente tanto i proprietari, da renderli famelici e interessati soltanto a sbranarsi l’un l’altro.

I faccendieri tengono in ostaggio la Serie A

A rendere maggiormente incancrenita la situazione, una sgradevole, quanto diffusa consuetudine. Quella di costruire squadre senza capo né coda, da parte di direttori vari e consulenti di mercato assortiti.

Troppe volte sulla scorta dei suggerimenti interessati di procuratori senza alcuno scrupoloso. Gratificati solo ed esclusivamente dalle ricche prebende garantite dall’intermediazione, piuttosto che vogliosi di tutelare la carriera sportiva dei propri assistiti.

Un conflitto di interessi avallato da qualche presidente fortemente miope. Interessato a far quadrare il bilancio societario attraverso plusvalenze fittizie e contabilità creativa. E solo in misura minore, voglioso di arricchire la bacheca del club di tituli e trofei.

Tanto basta entrare tra le “Fab Four”. Poco importa se la distanza che separa la quarta classificata dalla prima diventa abissale, in termini di punti. E’ sufficiente ascoltare la musichina della Champions League, per essere contenti. Felicemente gratificati di poter ripianare i conti con i soldi della Uefa…

Gli allenatori si adeguano, altrimenti non lavorano

In questo contesto, dove ciascuno pensa a sé stesso, gli allenatori sono costretti ad accettare talmente tanti compromessi, che poi si ritrovano ad impazzire. Alla continua ricerca del miglior modulo da adottare, rispetto alle loro idee.

Nonché alla filosofia di gioco che vorrebbero cucire sulla pelle di calciatori inadeguati per caratteristiche tecnico-tattiche, scelti sostanzialmente da altri.

Tristemente obbligati ad arruolare un mucchio di giocatori scarsi, vecchi nella testa prima ancora che nel fisico. Se non, addirittura, fortemente ipervalutati e sovradimensionati rispetto al loro reale valore.

L’atteggiamento passivo dei tecnici è giustificato dal fatto che se non ti adegui al sistema, smetti di lavorare. Esci dal giro, dimenticato. Un vorticosa giostra dalla quale nessuno vorrebbe scendere. Pena l’inevitabilmente oblio professionale.

Francesco Infranca

