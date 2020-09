Napoli, il dilemma di Gattuso resta sempre il centrocampo

Demme con due mezz’ali di qualità, questa è l’idea

Il terzetto di centrocampo schierato all’esordio in campionato è uno dei più eccitanti che Gennaro Gattuso potesse presentare. Già lo scorso anno il progetto tattico dell’allenatore del Napoli era orientato a costruire la manovra dal basso, risalendo il campo in maniera compatta in virtù di passaggi corti e precisi.

Una filosofia ancora attuale. Anche a Parma, del resto, Ringhio ha provato a creare spazio alle spalle degli avversari, attirando in avanti i ducali. Con Demme pivote, capace di rendere il possesso una fonte di gioco costante.

Il tedesco, vertice basso, garantisce ordine, scaricando sempre la palla in sicurezza sul breve. Inoltre, sopperisce alla mancanza di fisicità, con una innata abilità nelle letture. Dote che gli consente di sporcare le linee di trasmissione altrui e intercettare un mucchio di passaggi.

Indubbiamente, all’ex Lipsia manca un pizzico di dinamismo per renderlo devastante pure in un modulo dall’indole marcatamente propositiva. Eppure, è determinate nel fare da equilibratore alla mediana, prestando particolare attenzione alla copertura dei due compagni di reparto.

Manca qualcosa per completare la mediana

Per caratteristiche tecnico-tattiche, infatti, Fabián Ruiz e Zieliński non danno l’impressione di essere una coppia di intermedi ben assortita. Al centrocampo del Napoli manca effettivamente qualcosa. Non tanto per cercare di sviluppare efficacemente la manovra offensiva.

Seppur la prima ora del Tardini abbia evidenziato un irritante tratto in comune con la squadra della scorsa stagione. Tendenzialmente in controllo. Eppure incapace di rendersi veramente pericolosa, a causa di un possesso lento e stucchevole.

I dubbi, invece, nascono nel momento in cui gli azzurri volessero provare a pressare l’avversario, difendendo in avanti. Approcciandosi alla partita con la chiara intenzione di ricercare spasmodicamente un calcio più diretto e verticale, attraverso il quale possa esaltarsi l’innata capacità di attaccare in campo aperto di Victor Osimhen.

Tempi d’inserimento e passaggi visionari

Appare evidente quanto le due mezz’ali di qualità esprimano dosi massicce di talento. Il polacco comprende meglio i tempi di inserimento. Mentre lo spagnolo ha un passo più compassato.

Magari Zieliński aggredisce la profondità con il giusto timing, occupando la zona di campo svuotata dal movimento a uscire del centravanti. Una soluzione nel bagaglio sia di Mertens che di Petagna.

Al contrario, Fabián Ruiz è più coraggioso nelle scelte di passaggio. Azzarda qualche rischioso cambio di campo. Spesso, in uscita dalla trequarti difensiva, non si accontenta della giocata semplice. Tenta il virtuosismo, il palleggio arabescato, immagina di creare spazi dove altri centrocampisti si limiterebbero, invece, a constatare la presenza del diretto avversario, giocando in maniera conservativa.

Attendere piuttosto che pressare in avanti

Entrambi, però, sembrano destreggiarsi meglio con la palla che senza. Una carenza poco funzionale a rendere maggiormente aggressivo il Napoli nelle uscite in pressione a caccia della riconquista.

Forse per questo Gattuso preferisce un comportamento attendista, piuttosto che spasmodicamente orientato alla pressione alta.

D’altronde, “cacciare” il pallone pure in zone avanzate del campo renderebbe, in caso di transizione negativa, decisamente impacciato il terzetto di centrocampisti, specialmente quelli meno dinamici o dal passo compassato, costretti poi a correre all’indietro per recuperare posizioni, con molto campo alle spalle.

In attesa di novità dal mercato, occhio ai “rincalzi”

In attesa di eventuali novità dalla direzione sportiva, comunque orientata a valutare una risorsa dalle peculiarità opposte a quelle dei centrocampisti attualmente in rosa, sarà fondamentale la gestione delle rotazioni.

Potrebbero creare valore aggiunto, senza necessariamente dover ricorrere al mercato, permettendo a Elmas e Lobotka di trovare spazio nell’undici titolare.

Nondimeno, nulla vieta di profetizzare una soluzione differente, qualora fosse proprio Giuntoli a far cambiare idea all’allenatore, nelle prossime due settimane.

Negli ultimi giorni, alla voglia di puntare forte su Jordan Veretout, un’operazione decisamente complicata per un mucchio di motivi, s’è affiancata la possibilità di prendere Matías Vecino, in prestito con diritto di riscatto, dall’Inter.

In casa nerazzurra spingono affinchè la formula contrattuale si trasformi in obbligo, al raggiungimento di un numero determinato di presenze. Il Napoli, tergiversa, considera spropositata la valutazione attribuita all’uruguagio (18 milioni di euro).

Nel frattempo che nelle segrete stanze dei bottoni decidano il da farsi, Gattuso sembra orientato a confermare anche contro il Genoa la mediana vista alla prima di campionato…

Francesco Infranca

