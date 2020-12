Il mercato del Napoli secondo l’agente Fifa Gianfranco Cicchetti

Ancora non è iniziato il calciomercato di gennaio, e già si riscaldano le penne per firmare contratti in entrata ed in uscita.

Non è da meno il Napoli, ovviamente, che nonostante l’ampia rosa a disposizione di Gattuso ha ancora qualcosa da sistemare. Sopratutto in uscita, magari per reinvestire immediatamente dopo.

La nostra redazione é riuscita nell’impresa di strappare qualche indiscrezione all’agente FIFA Gianfranco Cicchetti, che non si e sottratto alle nostre domande.

Situazione Elmas: il macedone sta trovando poco spazio, potrebbe essere ceduto?

“Non credo che il macedone venga ceduto. E’ un giovane di talento e prospettiva sul quale il Napoli e Gattuso puntano molto. Penso possa risultare molto utile alla squadra fino a giugno…”.

Un vero e proprio caso, invece, resta Arkadiusz Milik, che il Napoli valuta non meno di 18 milioni di euro. Quante possibilità ci sono che vada via nella prossima sessione di mercato?

“Il polacco deve andar via a gennaio per il bene suo e del Napoli. Non può rimanere fermo un anno nella stagione dell’Europeo e allo stesso tempo il club azzurro non può perderlo a parametro zero. Mi aspetto offerte da Fiorentina, Premier League e Bundesliga. Ma sicuramente il Napoli dovrà limitare i danni e ricavare il massimo possibile...”.

Pure Llorente sembra essere sull’uscio di castel Volturno, con la valigia pronta. Quale destinazione per lo spagnolo?

“Può tornare in Spagna o trasferirsi in qualche ‘nostra’ provinciale. Anche lui è destinato ormai all’addio...”

Emerson Palmieri al Napoli, sogno o realtà?

“Emerson Palmieri piace a Juve, Inter e Napoli e sarà un bel duello di mercato tra le tre grandi italiane. La spunterà chi riuscirà ad offrire al club inglese le migliori condizioni possibili tra cash e contropartite tecniche...”.

Situazione rinnovi, Maksimovic e Hysaj a giugno potrebbero andare via a parametro zero se non rinnovassero. Chi parte e chi resta?

“Sono due casi delicati che il Napoli dovrà risolvere nei prossimi mesi, possibilmente prima di giugno. La sensazione è che possano rimanere entrambi...”.

Bakayoko in prestito secco dal Chelsea, quante possibilità ci sono di ricomprarlo alla scadenza del prestito?

“Dipenderà dalle sue prestazioni e dall’utilità presente e futura che può garantire al Napoli. Solo in tal caso il Napoli proverà a riscattarlo dai Blues…“.

Se davvero dovessero concretizzarsi entrambe le cessioni dei centravanti ormai ai margini dl progetto tecnico, sia Llorente che Milik, a quel punto potrebbe arrivare un altro attaccante alla corte di Gattuso?

“Non necessariamente. Il Napoli potrebbe anche rimanere così, oppure semplicemente aggiungere un attaccante esterno, che possa così formare le coppie in quel reparto...”.

Si vocifera di un interessamento del Napoli su Zaccagni del Verona. Quanto c’è di vero?

“Al Napoli piace molto. E’ un vero e proprio pallino del diesse Giuntoli, che lo segue dai tempi di Bellaria. Alle giuste condizioni potrebbe essere un ‘colpo’ da Napoli, magari anche a gennaio, anticipando la concorrenza e lasciandolo in prestito fino a giugno agli scaligeri…“.

Il Napoli segue il classe 2000, Diakite del Teramo, voce fondata o semplice speculazione?

“E’ un difensore destro francese molto promettente, di cui si dice un gran bene. E’ sul taccuino di tanti club di serie A, facile che anche il Napoli lo abbia seguito...”.

Per finire, una considerazione su Malcuit. Nonostante l’indisponibilità di Hysaj e lo stato di appannamento di Di Lorenzo, il terzino continua a rimanere fuori dalle rotazioni. Gli saranno concesse delle possibilità?

“Il francese ha bisogno di giocare per recuperare il tempo perduto per via degli infortuni. Auspicabile sarebbe mandarlo in prestito per potergli permettere di giocare con continuità e poi eventualmente riportarlo alla base…“.

Salvatore de Landro

