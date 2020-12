Calcio e razzismo: basta discriminazioni!

Se non fosse incredibile quanto accaduto durante Psg–Basaksehi, con le squadre che lasciano il campo dopo una frase razzista indirizzata all’assistente tecnico del club turco, avrebbe del paradossale.

Davvero non si può sentire che un membro del gruppo arbitrale usi la parola “negro” per indicare qualcuno accomodato in panchina, mentre i principali spot dell’ente che organizza la Champions League fanno esplicito riferimento al rispetto (“Respect”) ed all’uguaglianza (“No To Racism”).

Sia ben inteso, la gravità non è subordinata al palcoscenico planetario sul quale il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu, avrebbe insultato l’assistente tecnico Achille Webo, per indicarlo all’arbitro centrale, che voleva espellerlo per proteste. Usando il termine negru. Ovvero, nero in romeno.

Eppure, il fatto che un episodio così volgare e discriminante sia successo proprio in un match della Coppa dalle Grandi Orecchie, piuttosto che sconcertare i deboli di stomaco, dovrebbe far riflettere. E soprattutto, spingere ad approfondire un tema delicato.

Volutamente trascurato e colpevolmente liquidato in maniera frettolosa e superficiale.

Troppo spesso, infatti, si sorvola sul problema del razzismo, fuori e dentro il rettangolo di gioco. Senza considerare i danni inenarrabili che produce al “Sistema Calcio”.

Tuttavia, il fenomeno non è semplice da analizzare. Anche perché la palese sottovalutazione della deriva razzista da parte di tutti coloro i quali, a vario titolo ed a vario livello, dovrebbero invece contrastarla, è evidente. Nonostante in tanti (forse troppi…) facciano a gara per stemperarne gli effetti nefasti su tutto l’ambiente.

Quanto possa essere superficiale ed inadeguata la risposta di Federazioni, Leghe ed Associazioni di categoria trova la sua spiegazione ed il suo fondamento su molteplici motivi.

E tutti concorrono, in diversa misura, a rendere sostanzialmente irrisolvibile un problema ormai incancrenito. Da annoverare a pieno titolo tra i motivi che sono alla base del progressivo e costante svuotamento degli stadi.

Le Istituzioni calcistiche, nazionali e sovranazionali, almeno formalmente, si sono sempre dimostrate particolarmente attente al problema della discriminazione razziale. Promuovendo una serie di attività funzionali a veicolare il calcio come elemento di integrazione.

Iniziative lodevoli, non c’è che dire. Idonee, sulla carta, a sensibilizzare sul tema dell’inclusione. Aiutando a superare le barriere socio-culturali e favorire un maggior livello di integrazione.

Il calcio come veicolo di osservanza delle più elementari norme del vivere civile. Che sia esso giocato. Goduto davanti alla tv. Oppure sulle tribune, come tifosi, appassionati o semplici simpatizzanti.

Effettivamente, per comprendere appieno quanto sia tutt’ora attuale la demagogia con la quale si affronta un problema divenuto insostenibile basta fare un piccolo salto indietro nel tempo.

Un déjà-vù, che lega in maniera sottile ed indissolubile l’indegna gazzarra generata ieri sera al Parco dei Principi ad un altro caso nondimeno vergognoso. Vissuto nel nostro campionato soltanto tre anni fa. Era il 2017 ed i cori rivolti all’indirizzo di Koulibaly nel corso di tutta la partita Inter–Napoli ne causarono l’espulsione.

Il difensore degli azzurri, insultato in quanto… “non bianco”, reagì al comportamento incivile di una parte più o meno consistente della tifoseria nerazzurra. Subendone le conseguenze disciplinari.

Un provvedimento irragionevole, poiché la sanzione applicata dall’arbitro al difensore senegalese, reo di aver risposto agli ululati del pubblico di casa, che imitavano una scimmia, con un plateale applauso, pur essendo un atto (quasi..) dovuto, risultò oltremodo penalizzante per il Napoli. Al contempo, invasivo sul rendimento del suo centrale. E in definitiva, sulle sorti della partita.

A proposito di incoerenza travestita da misura formalmente legittima.

E’ utile ricordare, visto tutto quello che è successo dopo, le conseguenze nefaste prodotte sulla carriera dell’arbitro Claudio Gavillucci, balzato agli onori delle cronache, sportive e non, per la sospensione della partita Sampdoria–Napoli del 13 maggio 2018.

Coerentemente con una norma della Fifa, introdotta al fine di assicurare un’atmosfera di rispetto all’interno degli stadi, che concede al direttore di gara la facoltà di poter interrompere temporaneamente il match, qualora si fosse accorto del compimento di atti razzistici posti in essere dai tifosi presenti sulle tribune, Gavilucci decise di sospendere per 3’ la partita. A seguito dei cori discriminatori nei confronti dei napoletani provenienti dalle curve dei sostenitori blucerchiati.

Un segnale forte nella lotta alla prevenzione avverso qualsiasi forma di intolleranza!

Tant’è vero che per premiarlo, a fine stagione l’A.I.A. decise di dismetterlo, neanche fosse stato una lavatrice vecchia e obsoleta. Ufficialmente per “motivate ragioni tecniche“.

La domanda sorge spontanea. Sarà questa la vera ragione per cui Gavilucci continua ad essere l’unico ad aver avuto l’ardire e gli attributi di sospendere momentaneamente una partita?

All’interno dell’AssoArbitri tacciono omertosi. Avvalorando indirettamente la tesi comprensibilissima per cui nessun altro direttore di gara abbia seguito un siffatto esempio di coraggio.

Del resto, la vigliaccheria va via a dosi massicce. L’audacia è una virtù rarissima. E certamente non si compra al discount, con i buoni pasto.

Per superare i falsi moralisti della domenica sera, i benpensanti radical chic da salotto televisivo ed i fortemente miopi, per interessi personali o di categoria, ci sarebbe bisogno di una profonda rivoluzione culturale. Che passi prima di tutto per la necessità di isolare i razzisti.

Il punto critico da superare è questo, però: bisogna osteggiare qualsiasi tipo di razzista.

Quello che si ritiene ariano, e quindi sente fortissimamente l’esigenza di offendere con irridenti suoni onomatopeici un calciatore nero per un’ora e tre quarti. Per il semplice motivo che, per il colore della sua pelle, lo stesso calciatore sembrerebbe poter essere accomunato ad una scimmia.

Ma anche – se non, soprattutto – lo strisciante razzismo di chi considera la propria origine geografica migliore di quella dell’avversario…

Non esistono discriminazioni di serie A e serie B. Solo pensarlo, è esso stesso sinonimo di discriminazione.

E se tutte le componenti del Sistema Calcio ritengono meritevole di massima tutela gli atti di intolleranza razziale, sarebbe il caso di domandarsi finalmente perché, al contrario, l’odio geografico e territoriale venga trattato ancora alla stregua di semplici manifestazioni di goliardia…

Segui anche PerSempreCalcio