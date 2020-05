“La distanza è mobile”: viaggio semiserio nel vero serial killer italiano, la burocrazia

Moriremo di burocrazia, più che di Covid19, non ci sono dubbi. Anche in un momento drammatico come questo i “custodi dell’imbecillità” non demordono. Con alcuni aspetti ridicoli. Così quaqlcuno ha pensato bene di “normare” anche sulla posizione in auto. Massimo in 2. Il passeggero sul sedile posteriore, in diagonale al posto di guida. E sin qui… Poi la chicca: il conducente deve stare con lo sguardo rivolto al volante. Insomma, è vietato guidare girati all’indietro, peccato.

I bagnini possono praticare il massaggio cardiaco ad una persona in imminente pericolo di vita. Ma non la respirazione bocca a bocca. Poi c’è la follia della distanza sociale. Dobbiamo tutti procurarci un metro, magari prenderà il posto dell’autocertificazione.

Se cammini per strada devi stare a due metri, a metri che non convivi con la persona vicina. Quindi per uscire a fare una passeggiata è bene portare con se lo stato di famiglia.

Seduti sulla panchina di un parco pubblico basta stare ad un metro di distanza; in una Chiesa sono due metri. A mare pare siano 5. A ristorante invece si parla di 4 metri quadrati per persona. Non è specificato se i metri quadrati è possibile condividerli, e non è una battuta. 4 metri quadrati significa sostanzialmente un quadrato di 2 metri di lato. E sin qui ci siamo. Se ognuno ha diritto al suo spazio, il dirimpettaio deve stare a 4 metri di distanza. Se lo spazio è condivisibile ne bastano 2. Resta da capire quale ristorante ha tavoli larghi 2 metri, visto che in genere un tavola è largo 80 centimetri.

In spiaggia le file di ombrelloni devono essere tra loro distanti 4 metri e mezzo Nella stessa fila gli ombrelloni devono essere distanti tra loro 5 metri: e perché? Ok gli ombrellini, si fa per dire, ma sdraio e lettini? Possono mettersi come meglio credono? O devono obbligatoriamente stare sulla perpendicolare dell’ombrellone stesso?

Resta poi il mistero dei rifugi di montagna. Se qualche disgraziato viene sorpreso da un temporale estivo può entrare a prescindere, o deve mantenersi a distanza sociale?

Potremmo continuare a lungo. La realtà è che serve buon senso. Ma buon senso e burocrazia nella stessa frase non posso starci. E poiché sembra che non c’è nessuna intenzione di cambiare, è ufficiale: moriremo di burocrazia.