Bucciantini: “Le sconfitte come quella con l’Inter ti levano forze mentali”

Il noto opinionista e giornalista di Sky Marco Bucciantini, ha espresso la sua riguardo il momento del Napoli post sconfita con l’Inter e sulla partita di stasera, ecco le sue parole: “Il Napoli è stato sicuamente troppo attendista con l’Inter, poteva osare di più, ma di sicuro non esce ridimenzionato dalla sconfitta coi nerazzurri. Sconfitte come quelle ti levano forze mentali e ti fanno meditare sul che tipo di campionato puoi fare, io credo che il Napoli possa competere per i primi posti. La Lazio deve stare attenta perchè soffre molto le squadre che giocano come il Napoli”.