Bruscolotti: “Gol subiti? Koulibaly non ha mostrato i fondamentali di un difensore”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Gol di Ibra? Ignoriamo i fondamentali del calcio: se faccio il difensore, l’aspetto primario è quello di difendere, anche nel calcio moderno. Non concepisco certe cose: non voglio fare il saputello, ma sonno cose inconcepibili. Koulibaly ha perso Albiol e Reina e sono cose che alla distanza vengono fuori: non ha la personalità giusta. Alterni le prestazioni e prendi abbagli gravi: nonostante abbia 29 anni ha bisogno di una guida. Si è visto che contro il Milan lo schieramento non era dei migliori, ero dubbioso già prima della gara: ci sarebbe voluto un sacrificio totale. Il chiarimento ci sarà sicuramente stato dopo le parole di Gattuso, i giocatori vanno dall’allenatore a chiedere i chiarimenti del caso”