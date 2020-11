Borriello (Ass. Sport di Napoli): “Napoli in lutto cittadino. Piazzale Tecchio in Piazzale Maradona? Non lo escludiamo, intanto gli intitoleremo lo stadio”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli: “Napoli è il lutto cittadino. Stiamo preparando la delibera per intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona. Lunedì ci riuniremo con gli organi competenti, poi aspetteremo l’okay del Prefetto, che ha già espresso il suo via libera in maniera informale. Faremo il prima possibile per rendergli omaggio. Piazzale Tecchio in Piazzale Maradona? Non escludo che si possa fare, anche se a livello burocratico resta più facile e veloce intitolargli lo stadio. Camera ardente anche a Napoli? Ci abbiamo pensato, ma c’è una questione di sicurezza che ci impedisce di farlo. Una camera ardente senza salma sarebbe stato possibile, ma il Covid rende tutto complicato. Magari dopo la partita con la Roma, possiamo organizzare qualcosa al San Paolo. Ne parleremo. Non abbiamo ricevuto nessun parere contrario, tra le tante persone interpellate, dalla politica ai livelli più alti, al popolo napoletano”.