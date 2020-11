Boniek a Milik: “O giochi o niente Europeo”.

Zbigniew Boniek, presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato un’intervista a Libero, soffermandosi sul momento di Arkadiusz Milik, che ancora deve fare il suo debutto quest’anno e difficilmente lo vedremo con la maglia del Napoli.

Queste le parole del presidente: ”È possibile non giocare un anno ed andare in forma agli europei? È assolutamente impossibile. Non conosco un professionista in forma senza giocare un anno. Ecco perché spero sinceramente che Milik e Kamil Grosicki, perché vale anche per lui, possano iniziare a giocare. L’esclusione di Milik? Non voglio entrare in questa disputa. Da qualche parte ho letto cosa pensano da Napoli su questo argomento: gli hanno offerto tanti soldi, si sono presi cura di lui dopo gravi infortuni, è normale che vogliano recuperare qualcosa visto che il contratto non è prorogato. Tuttavia non ci sono dubbi: cambiare il club in inverno sembra inevitabile”.