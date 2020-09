Berlusconi positivo: sarà la cartina di tornasole sulla pericolosità del Covid

Silvio Berlusconi è positivo al Covid. Ce ne dispiace, ovviamente. Briatore ha fatto sapere di non essere stato lui a contagiarlo. Sarebbe interessante saper dal punto di vista scientifico come sia possibile fare una affermazione del genere. Ma non è questo il punto. Magari ha ragione Flavione. Forse è vero che Silvio è stato contagiato dai figli al ritorno dalle vacanze.

Ma non è questo che ci interessa. La positività di Berlusconi sarà, per la popolazione itaiana, al netto delle lotte intestine nel mondo medico, una vera cartina di tornasole. Se Berlusconi, ultra ottuagenario, che gravi malattie pregresse, non solo quelle dovute all’età, dovesse. come noi ci auguriamo, non avere problemi, salvarsi, semmai senza neanche a necessità di essere ricoverato, sarà il segnale, agli occhi di tutti, che è vero, il Covid è cambiato, è meno aggressivo.

Berlusconi è il prototipo perfetto della vittima da Covid 19. Qualcuno ha provato a dire che il tasso di aggressività del virus sembra essere calato perché è calata l’età media dei contagiati. Si è sempre detto che i giovani reagiscono meglio. Ora, dopo Briatore, che pure non è di primissimo pelo, abbiamo una persona anziana, operato di cancro negli anni scorsi.

Berlusconi, per la sua notorietà, finirà col diventare, lo ribadiamo. cartina di tornasole. La sua guarigione agli occhi della gente significherà che il Virus non è più letale. Ha lo stesso grado di pericolosità di un’influenza. Se Berlusconi dovesse avere problemi sarà il segnale che non è cambiato nulla. Altro che virus meno aggressivo. Anche uno coi soldi di Berlusconi in pericolo. Tornerà il terrore che c’era a marzo e ad aprile