Bergomi: “Le parole di Ringhio sono servite”

Nel post partita di Napoli – Roma a Sky Sport si discute sull’ottima prestazione della squadra partenopea. Tante le riflessioni, su tutte spiccano le parole di Beppe Bergomi: “Effettivamente le parole di Gattuso hanno sortito il loro effetto. Quando diceva che si deve evitare di fare i professorini e pensare a fare gioco di squadra supportandosi aveva ragione. Le lamentele in campo non fanno mai bene ma quelle fuori dal terreno di gioco sono costruttive. In questo caso possiamo dire che i giocatori hanno affrontato un match diverso da come fanno solitamente, anche perché il Napoli ha un ottimo organico, queste piccolezze non dovrebbero entrare tra i giocatori”.