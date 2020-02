Benvenuto in Italia, mister Commisso!

“Sono disgustato: non ho mai parlato in questi termini, ma oggi sono arrabbiatissimo per quel che è successo con l’arbitro”,

Diamo il benvenuto in Italia al presidente Commisso. Che ha visto cosa significa giocare contro il sistema Juve. Poi possiamo discutere sul fatto che Pasqua sia in malafede, incompetente o vittima della sudditanza psicologica. La storia è sempre la stessa. Del resto è un principio del diritto penale italiano. “In dubbio pro reo”. Un giudice quando ha un dubbio deve privilegiare il reo, ossia l’imputato.

La Juve è l’unica società italiana punita per illecito strutturale, per aver integralmente falsato “almeno” due campionati. Casellario Giudiziario alla mano è “rea”, Nel dubbio quindi le decisioni devono essere a loro favore.

Scherziamo? Ovviamente, ma la buttiamo sul ridire perché meglio ridere che piangere. Anche se la cosa non riguarda il Napoli. Napoli che ha già dato, con lo scudetto falsato dal doping arbitrale due anni fa-