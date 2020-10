Napoli: quando serve, c’è Petagna che risolve il derby

Quando Andrea Petagna è sbarcato all’ombra del Vesuvio, in tanti hanno sollevato qualche dubbio di troppo circa l’effettiva competitività a questi livelli dell’ex Spal.

Una sorta di pregiudizio aleggiava su di lui. Nonostante nelle due stagioni con gli estensi fosse andato sempre in doppia cifra, il valore assoluto dei suoi gol era comunque parametrato alla lotta per non retrocedere.

In sostanza, si presumeva che per le ambizioni del Napoli, il livello tecnico del Bisontino fosse troppo basso.

Con il Benevento, invece, Petagna ha dimostrato ampiamente di essere capace non solo di fare da terminale offensivo, in una squadra dalle elevate aspettative d’alta classifica.

Del resto, è risaputo l’egocentrismo di un attaccante del suo tipo, che vive egoisticamente per il gol.

Nondimeno, nel momento migliore per le streghe, il centravanti di scorta partenopeo s’è letteralmente caricato sulle spalle la prima linea.

Dimostrando di saper giocare pure in funzione dei compagni, oltre che per sé stesso. Una dote che pochi centravanti sono in grado di coniugare con la medesima qualità.

In effetti Petagna, contro i sanniti, non si è limitato soltanto a difendere il pallone egregiamente, facendo a sportellate con i difensori avversari.

Nella successiva distribuzione della sfera ha denotato un’abilità associativa potenzialmente ancora più utile della sensibilità negli ultimi sedici metri.

Gennaro Gattuso gli ha chiesto esplicitamente di legare maggiormente il gioco. Affinchè mantenesse invariati i principi cari al suo Napoli: attaccare in modo diretto e verticale.

Non disdegnando, tuttavia, di andare a contendere i rimbalzi a Caldirola, quando gli azzurri lanciavano lungo dalle retrovie, per sottrarsi, in fase di costruzione dal basso, all’accentuata pressione in avanti del Benevento.

Ringhio s’è sgolato dalla panchina. Continuava a urlargli di non appiattirsi sulla stessa linea di Osimhen. Bensì, di andare alle spalle del nigeriano, prodigandosi in un lavora sporco. Però funzionale a non allungare troppo la distanza tra le linee.

D’altronde, il match contro i giallorossi di SuperPippo Inzaghi ha confermato quanto Petagna sia un generoso. E che quando il contesto attorno a lui si fa difficile e sacrificato, comunque il senso per la rete non gli si offusca.

Non un semplice panchinaro, quindi, buono soltanto per fare da rincalzo ai titolarissimi. Al contrario, un’arma in più, a disposizione di Gattuso, per cambiare il piano gara in corso d’opera…