Benevento, una matricola terribile per il Napoli

Certe volte la parola favola, associata ad una realtà di provincia come il Benevento viene utilizzata con un’abbondante dose di retorica.

Invece, nella lotta per poter evitare la retrocessione, gli stregoni hanno già dato un segnale chiaro: 6 punti dopo quattro giornate sono un bottino ragguardevole.

Racimolato in un campionato nel quale le sconfitte contro Inter e Roma, da mettere comunque in preventivo, vengono bilanciate dai successi su Sampdoria e Bologna.

Ovviamente, la classifica è ancora troppo corta per delineare le gerarchie in chiave salvezza.

Eppure, la squadra di Filippo Inzaghi, tra le neopromosse, finora è stata quella che ha fornito le sensazioni migliori.

Non è soltanto una questione di punti conquistati. Sul piano tattico e per la qualità complessiva del gioco offerto, infatti, Pippo è riuscito a smussare tutti gli spigoli potenzialmente pericolosi per una neopromossa.

In effetti, a Benevento hanno edificato un progetto davvero interessante. Capace di coniugare passione e competenza.

Con gli incastri giusti, pezzo dopo pezzo, il direttore sportivo, Pasquale Foggia, ha condotto un mercato sottotraccia.

Senza affidarsi a scommesse rischiose. Optando, al contrario, per un terzetto di giocatori dalla comprovata esperienza: Glik, Caprari e Lapadula. .

Insomma, una sorta di usato sicuro e garantito. Ideale per portare nel Sannio risorse funzionali a continuare nello sviluppo di un progetto che la stagione scorsa ha permesso di stracciare letteralmente la cadetteria.

Chiaramente nella società presieduta da Oreste Vigorito sono tutti consapevoli che, rispetto alla Serie B, dove hanno dettato legge, al piano di sopra sarà inevitabile ridimensionarsi.

Nondimeno, una impressione aleggia nella corsa per non retrocedere. I valori medi delle squadre interessate a salvarsi si sono notevolmente livellati verso l’alto, rispetto al passato.

Così, probabilmente questa stagione sarà caratterizzata da una continua incertezza. Una Serie A destinata a rimanere in bilico fino alla fine. Soprattutto in coda alla classifica.

E anche chi rientra nell’alveo della media borghesia calcistica dovrà guardarsi dal rischio di non sottovalutare i sanniti.

Pagando la disabitudine a lottare per certi traguardi, qualora dovesse ritrovarsi invischiato nei bassifondi della classifica.