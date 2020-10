Napoli, il derby è la rivincita dei panchinari

Benevento–Napoli in una didascalia. Se dovessimo raccontare il derby senza fare alcun commento, ma ricorrendo ad una semplice illustrazione, nulla farebbe più al caso del trittico di antipersonaggi venuti alla ribalta al Vigorito: Meret, Politano e Petagna.

Trascurando, almeno per il momento, la prestazione maiuscola di Lorenzo Insigne, è innegabile quanto la firma in calce sotto la vittoria strappata ai sanniti con i denti e la cazzimma, sia quella di tre azzurri che fino a due mesi orsono erano ai margini dell’undici titolare.

C’era chi, addirittura, li dava sull’uscio di Castel Volturno, con la valigia già fatta. In procinto di partire per altri lidi. Magari inseriti in qualche fantasiosa operazione di mercato. Pensata più per riempire le pagine dei giornali, che obiettivamente in grado di decollare verso una concreta realizzazione.

Eppure, nonostante ci fosse chi storcesse il naso quando si parlava di loro come un patrimonio della società, oltre che preziose risorse nell’organico a disposizione dell’allenatore, Meret, Politano e Petagna hanno continuato a lavorare in silenzio.

Aspettando con pazienza che arrivasse il turno di dimostrarsi all’altezza delle aspettative risposte il loro da Gennaro Gattuso.

Consapevoli che l’occasione sarebbe arrivata…

Del resto, la feroce determinazione con la quale Alex l’Airone ha affrontato la nuova stagione, sin dai primi giorni di ritiro, sgobbando come un mulo con Valerio Fiori, nuovo preparatore dei portieri, espressamente richiesto da Ringhio, la dice lunga sulla voglia che Meret aveva di rimettersi in discussione.

Limando quei piccoli difetti nei movimenti con i piedi, fondamentali per il dominio del gioco attraverso la costruzione dal basso. Marchio di fabbrica del Napoli di Gattuso.

E ribaltare così una gerarchia interna che, per compiti e caratteristiche richieste dall’allenatore al suo estremo difensore, sembrava pregiudicarne la rincorsa alla maglia da titolare.

La parata in pieno recupero sulla insidiosissima punizione di Sau è la fotografia di una rinnovata reattività!

A proposito di foto. La cattiveria agonistica con cui hanno aggredito il match Politano e Petagna è emblematica di quanta sofferenza abbia prodotto il Benevento sull’autostima degli azzurri.

Impossibilitato a trovare spazi vitali, anche a causa del piano gara pressochè perfetto pensato da Filippo Inzaghi per imbrigliarne le fonti del gioco, il Napoli ha svoltato proprio con l’inserimento del Bisontino e dell’esterno ex Inter.

Usciti dalla panchina i due hanno cambiato tatticamente il derby, spaccandolo letteralmente a metà.

Politano, giocando a piede invertito, puntava l’avversario tagliando verso l’interno con il mancino, aprendo un’autostrada in fascia, dove si sovrapponeva Di Lorenzo.

Petagna, invece, s’è posizionato alle spalle di Osimhen, prodigandosi in un lavora sporco. Tuttavia funzionale a allungare la distanza tra le linee compatte disegnate dai sanniti in fase difensiva.

Sostanzialmente, l’immagine di Benevento-Napoli è racchiusa tutta in questi scatti…