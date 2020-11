Belgio, Mertens: “Contento di giocare nella mia Leuven. Io vecchietto? Non usate quella parola con me.”

L’attaccante del Napoli Dries Mertens, sarà impegnato col suo Belgio nella sfida di Nations League contro l’Inghilterra.

Per il capocannoniere della storia del Napoli, sarà una sfida molto importante per lui poiché si giocherà nella sua città natale, Leuven.

Queste le sue parole: “Sono contento di essere tornato. Mi dispiace che non ci sia il pubblico: avrei potuto riempire lo stadio da solo. Ho anche comprato una casa a 500 metri dallo stadio. In ogni caso per me sarà speciale, Leuven è e sarà sempre la mia città. Non vediamo l’ora di vincere contro l’Inghilterra. Ho sentito troppe cose negative sulla partita contro la Svizzera, ma penso che sia andata bene. È stata un’occasione per far crescere i ragazzi che giocano meno, abbiamo dato opportunità ad altri di mettersi in mostra. Noi siamo vecchietti? Io mi sento giovane – risponde Mertens sorridendo – non usare più quella parola con me!”.