Bakayoko fa tirare un sospiro di sollievo al Napoli

Mille smorfie dolorose ed un solo desiderio per Tiemoué Bakayoko: che non fosse troppo grave l’entità dell’infortunio arrivato dopo uno scontro in scivolata con Improta.

La nota stonata del vittorioso derby con il Benevento è proprio quella dell’incidente accorso all’ex Chelsea.

L’immagine più frequente del francese di origini ivoriane fotografa un giocatore dalla fisicità preponderante. Un muscolare, capace di surclassare gli avversari, trascinandoseli letteralmente appresso.

Ieri pomeriggio, invece, Bakayoko ha mostrato tutta la sua sofferenza, mentre abbandonava il terreno di gioco del Vigorito.

Tuttavia in casa Napoli sembra che l’allarme sia rientrato.

La nota curiosa è che nell’era della comunicazione veicolata principalmente attraverso i social network, lo stesso centrocampista azzurro ha voluto tranquillizzare un po’ tutti.

Bakayoko, infatti, ha pubblicato addirittura una foto corredata da un post, sul suo profilo personale Instagram, in cui mostra i segni prodotti dallo scontro.

Ovviamente, le condizioni dell’infortunio saranno valutate domani, quando la squadra riprenderà gli allenamenti in vista dell’impegno di giovedì in Europa League con la Real Sociedad.