Bagni: “Il Napoli lotterà sino alla fine”

Un bell’intervento ricco di analisi stamattina a Radio Marte Voce di Popolo, quello dell’ex Napoli Salvatore Bagni. L’ex centrocampista azzurro ha parlato della bella vittoria partenopea a Crotone facendo osservazioni sul momento di forma degli azzurri, condito da considerazioni tattiche.



Inizia parlando della situazione in classifica, dove il Napoli è posizionato attualmente al terzo posto: “In questo inizio di campionato non c’è una squadra leader; sono tutte alla pari, il che comporta molto equilibrio”- poi Bagni continua – ” il Napoli lotterà fino alla fine. Il fatto è che le tante partite sono compresse in un calendario pieno di impegni. Questo fattore fa sì che ci siano differenti impostazioni su ogni partita”.



Bagni poi ragiona in merito alla situazione centrocampo: “Bakayoko ha vissuto un momento particolare per via dei pochi minuti accumulati al Chelsea. Altrove sarebbe titolare; Demme lo trovo positivo, utile in alcune partite. Non a caso Gattuso ha scelto due giocatori molto simili a quelle che sono le sue di caratteristiche”.



Riguardo poi al discorso turnover: “Con Osimehn, adesso fuori già da sei partite, il Napoli ha un gioco alternativo. Ma può sopperire grazie ad un organico pieno e di qualità: Mertens, Insigne, Politano, Lozano, lo stesso Petagna ieri prezioso. Magari c’è chi come Dries non segna più come prima, ma è più determinante in altre occasioni”– sentenzia Bagni –“Il fatto è che tutti segnano, il che crea un vantaggio enorme in Serie A proprio per la dinamicità e prolificità del team”.

