Bagni: “Insigne un leader, Palmieri strepitoso…”

Puntata di elogi e riflessioni quella andata in onda oggi su Radio Marte Sport Live, dov’è intervenuto Salvatore Bagni.

L’ex scudettato si è espresso in maniera lusinghiera sulla prestazione in Nazionale di Lorenzo Insigne, con la Polonia: “Insigne è diventato un leader, acquisisce e non perde colpi. Mostra sempre più carattere e sicurezza. Può fare indubbiamente la differenza in questo campionato…”.

Riguardo, invece, il prossimo impegno contro il Milan, Bagni ha le idee chiare circa il match clou della giornata, che mette in palio il primato in classifica: “In questo momento, è sicuramente una sfida valida per lo Scudetto…”.

Da profondo conoscitore del panorama calcistico internazionale, Bagni ha voluto fare il punto anche sulla prossima sessione di mercato: “Il Napoli ha bisogno di fare lo sforzo che non ha mai fatto negli anni passati…”.

E sulle voci che vedono l’italo-brasiliano Emerson Palmieri nei piani del Napoli per gennaio, lo scudiero di Maradona sentenzia: “Ne sarei felicissimo. E’ un giocatore strepitoso. Ha grande tecnica e qualità. Sarebbe un affare fattibile grazie ai buoni rapporti maturati con la cessione di Jorginho alla società londinese…”.

Antonio Petrone