Napoli, in attacco non ci sono certezze: occhi puntati su Azmoun

Il Napoli punta Azmoun

Stando ai soliti ben informati, il Napoli avrebbe scelto Sardar Azmoun, per ricostruire l’attacco del futuro. L’iraniano è al centro dei rumors di mercato da almeno un paio di mesi. Da quando, cioè, la società partenopea s’è dovuta attivare per risolvere i problemi della sua prima linea. Tra i mal di pancia di Milik, restio a prolungare, e l’imminente svincolo di Mertens.

Al momento pare che gli azzurri abbiano avviato i primi sondaggi con lo Zenit San Pietroburgo. Poiché l’attaccante iraniano può diventare davvero un affare. Il valore del cartellino, infatti, si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra certamente accessibile per comprare uno dei migliori 25enni d’Europa. Anche nell’era del mercato povero e svalutato post-Coronavirus.

Centravanti moderno e universale

In Russia, Azmoun ha mostrato qualità tecniche importanti, guadagnandosi il diritto a occupare la zona centrale dell’attacco, in virtù di una certa poliedricità. In effetti, non è il classico centravanti, che vive solo come ultimo ingranaggio della manovra offensiva dello Zenit. Quello destinato esclusivamente alla finalizzazione. Pur avendo indubbie qualità realizzative, negli ultimi sedici metri, difficilmente gestibili per la maggior parte dei difensori avversari.

L’iraniano è in grado di fare tante cose diverse. Per tale ragione, potrebbe essere considerato, piuttosto, un offensive player che tende a interpretare il ruolo in maniera universale. Non rinuncia ad allargarsi, affinchè si possano creare spazi. Rendendosi al contempo efficace per muovere il pallone e la difesa avversaria, con le sue letture. E quando arriva in corsa, da lontano, diventa difficile da contenere per chiunque.

Oltre ad avere un’ottima elevazione, retaggio dei trascorsi giovanili nel volley, che unita al metro e ottantasei, lo rende un saltatore temibile, sia in situazioni di sponda, che di conclusione.

Effettivamente, l’iraniano ha dimostrato di poter essere un ottimo attaccante di raccordo, giocando per e con i compagni. Lo Zenit è indubbiamente una squadra che propone un calcio offensivo. Con una prima linea in cui coesistono un bisontino come Artëm Dzjuba, soprannominato “la Torre”, per via della sua fisicità (è alto 1.96 per 90 kg) ed un esterno ambidestro, dall’indole decisamente offensiva, l’argentino Emiliano Rigoni. Già visto in Italia, con alterne fortune, all’Atalanta ed alla Sampdoria.

Come Azmoun si muove nello Zenit

In questo contesto tattico, Azmoun serve soprattutto per le sue capacità, in ogni situazione offensiva, di adattare il movimento alla giocata della squadra.

Lo Zenit è una squadra che alimenta l’attacco quasi sempre passando dagli esterni. Lo sviluppo della manovra nasconde i difetti dell’iraniano, evidenziandone i pregi.

Quando il possesso arriva a uno tra il brasiliano Malcom, ex Barcellona e lo stesso Rigoni, che si allargano fino a mettere i piedi sulla linea, dando ampiezza, Azmoun accorcia in zona palla, per fornire una linea di passaggio pulita. A quel punto si costruisce il triangolo in fascia, con l’iraniano che gioca di sponda, e con un movimento opposto aggredisce la profondità, per saturare l’area di rigore, muovendosi in simbiosi con Dzjuba, a caccia del cross.

I pregi dell’iraniano ne suggeriscono l’acquisto

In definitiva, i pregi di Azmoun sono tanti. Uno è sicuramente l’istinto, quando agisce da attaccante posizionale. Ovvero, l’abilità in area di rigore, nel mettersi sempre nella maniera migliore per concludere a rete. Avendo un innato senso del gol, che associa ad una certa fisicità, sa attaccare la porta con i tempi giusti. Scegliere quando allargarsi sul secondo palo o tagliare sul primo, sia su cross basso che con la palla in volo.

In transizione, poi suggerisce la profondità in maniera diretta, con un contromovimento, funzionale a svuotare il cono di luce della porta avversaria. Oppure venendo indietro sulla linea di centrocampo. Dopo, defilandosi sull’esterno, in fascia destra o sinistra, ricevere e tagliare oltre la linea dei difensori.

Inoltre, a determinarne la dimensione di centravanti moderno contribuisce la grossa mole di lavoro che svolge spalle alla porta. Quando è sollecitato a ricevere sui piedi, senza avere il privilegio di guardare il portiere avversario, difficilmente lo sviluppo della manovra prende una svolta indigesta, per lo Zenit.

Il primo controllo, quello che fa veramente la differenza, è sempre orientato. Tale da evitare che possa perdere un tempo di gioco e ideale per riuscire a girarsi rapidamente o scaricare l’appoggio, facendo un passaggio pulito al compagno.

Azmoun, una scommessa che tenta la società

All’ombra di Partenope sono tentati dalla scommessa, incuriositi dalla possibilità di vedere all’opera Azmoun. Ritengono che possa esprimere tutto il suo potenziale in un contesto più competitivo. Con maggiori pressioni e responsabilità rispetto al campionato russo.

D’altronde, il Napoli è una squadra il cui sistema non richiede molta staticità offensiva. Il gioco posizionale di Gattuso, quindi, potrebbe essere ideale, per le caratteristiche dell’iraniano. Garantendogli quella libertà di spostarsi per il campo che lo possa rendere impattante sulla squadra, facilitandone l’inserimento in Italia.

Francesco Infranca

