AZ – Napoli: le probabili formazioni e le dichiarazioni

AZ – Napoli sará la partita decisiva per gli azzurri per avere la conferma di passare il girone. Con una vittoria, infatti, la truppa di Ringhio avrá in cassaforte il passaggio al turno successivo. I partenopei hanno in programma un consistente turnover sia in attacco che in difesa, un modo alla squadra per dare anche modo di ruotare i giocatori. In molti hanno giá fatto tante partite.

AZ – Napoli: le parole di Arne Slot alla vigilia

Ieri nella conferenza stampa prepartita il tecnico del club olandese ha dichiarato: “il Napoli è fortissimo, in contropiede è molto pericoloso e spero giochino alti. Auguro a loro, inoltre, che giochino con la formazione titolare perché proveremo a portare un risultato importante”.

“Voglio il veleno”: le parole di Gattuso

Il tecnico calabrese ha mostrato grinta ieri, anche durante la conferenza stampa: “Con l’Az sará una partita difficilissima, complicata, dopo di noi gli olandesi non hanno piú perso. Hanno fatto sempre risultato, se dai loro campo ti fanno male. Ci vuole una gara di livello, di rispetto”.

Ecco, quindi, le probabili formazioni di AZ – Napoli, gara valevole per il gruppo F dei gironi di Europa League:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso

AZ (4-3-3): Verhulst; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu. Allenatore: Arne Slot

Dove guardare la partita

AZ –Napoli è disponibile:

in chiaro su Tv8 a partire dalle 21

a partire dalle 21 canali Sky Sport Uno, 201 del satellite e Sky Sport, canale 252 dalle 21

Potrebbe interessarti anche questo.

Segui anche PerSempreCalcio.it