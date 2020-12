Pareggio con sofferenza, il Napoli rinvia la qualificazione ma vede i Sedicesimi

L’obiettivo del Napoli era quello di compiere un passo deciso verso la qualificazione ai Sedicesimi.

Magari vincere con l’Az Alkmaar avrebbe significato centrare matematicamente il passaggio del turno già in Olanda.

Adesso, invece, gli azzurri dovranno attendere l’ultimo impegno casalingo per scavallare la fase a gironi dell’Europa League.

L’inatteso pareggio imposto dal Rijeka alla Real Sociedad, infatti, consente ai partenopei di mantenere immutato il vantaggio rispetto alla concorrenza. Due punti in più che allo stato attuale, pesano come macigni sui destini del gruppo F.

Con la conseguenza pratica che la squadra di Gennaro Gattuso avrà a disposizione due risultati su tre. Avendo, sostanzialmente il futuro nelle proprie mani.

Come nelle previsioni della vigilia, Ringhio ha fatto ricorso al turnover. Ribadendo l’idea di quanto possa essere efficace nell’economia del gioco napoletano, distribuire il minutaggio tra quei giocatori solitamente esclusi dall’undici titolare.

E’ bene precisare che le opportunità concesse dall’allenatore debbano comunque essere sfruttate appieno.

Indispensabile, quindi, che i presunti “rincalzi” si facciano sempre trovare pronti a fronteggiare qualsiasi evenienza.

Innanzitutto, per dare concretamente il loro contributo. In subordine, per scalare posizioni nelle gerarchie all’interno del gruppo.

Una sorta di casting, insomma. Capace di garantire a qualcuno anche benefici a medio e lungo termine.

Nonostante tutto, sembrava che il Napoli fosse in pieno controllo.

Almeno nella prima parte del match, avrebbe potuto trovare il gol del raddoppio in più di una occasione, attraverso le ripartenze corte.

Nondimeno, è sembrato volesse accontentarsi di creare pericoli, limitandosi a ricercare la verticalità immediata.

Riuscendo a trovare con semplicità gli spazi da attaccare. Forzando l’errore nella costruzione dal basso agli uomini di Arne Slot.

Alla lunga, però, ha pagato la passività con la quale s’è offerta alla pressione insistente prodotta nel secondo tempo dagli olandesi.

L’essere rimasto in balia dei padroni di casa per la maggior parte della ripresa è stato compensato dalla concentrazione palesata dagli azzurri nel perfezionamento di un ideale modello di gioco.

Funzionale ad ottimizzare il piano gara, a prescindere dalle soluzioni offensive. Bensì, soffrendo e compattandosi affinchè non venissero gettati alle ortiche punti importantissimi in una gara del genere.

Sia ben inteso, non bisogna affatto considerare il pareggio di stasera come un risultato deludente. Atto a ridimensionare i segnali di progresso suscitati dall’entusiasmante vittoria contro la Roma in campionato.

Perché il Napoli, nonostante qualche piccola criticità, non s’è offerto senza combattere al ritorno dell’Az Alkmaar.

Dimostrando di sapersi aggrappare alle sue certezze caratteriali, prima ancora che tecnico-tattiche. Per continuare ad essere protagonista ancora tante volte nelle notti europee.

