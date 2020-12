Napoli: rosa ampia e rotazioni, unici modi per mantenere alta l’intensità

Per il Napoli il turnover è diventata una questione di fondamentale importanza. Giocando due volte a settimana, tra Serie A ed Europa League, Gennaro Gattuso è consapevole di quanto sia necessario avere una rosa ampia, per essere competitivi in ogni manifestazione.

Ecco perché Ringhio fa parecchie rotazione, distribuendo il minutaggio tra tutti i giocatori. Restando comunque fedele alla sua dottrina calcistica. Seppur adattandola alle circostanze.

Con l’Az Alkmaar potrebbero cambiare quattro, se non addirittura ben cinque pedine, rispetto alla formazione che ha sconfitto la Roma in campionato.

Probabilmente, in porta si rivedrà Ospina. Al fianco di Koulibaly, coerentemente con la logica dell’alternanza seguita finora al centro della linea difensiva, si accomoderà Maksimovic.

Permane il dubbio relativo allo spot di terzino sinistro. Ghoulam sembra pronto a surrogare Mario Rui. D’altronde, nel secondo tempo con il Rijeka, l’algerino ha palesato tracce della vecchia esplosività. Riscoprendosi protagonista in fascia, con sovrapposizioni e cross taglienti.

Gattuso ha in mente di riproporre all’AFAS Stadion lo stesso piano gara con il quale ha asfaltato i giallorossi. Con il rientro di Bakayoko al fianco di Fabiàn Ruiz.

E Zieliński, tra le linee. Il polacco, a seconda delle situazioni, interpreterà diversamente i suoi movimenti.

Quando il Napoli sviluppa la fase di possesso, Piotr sarà chiamato ad aggredire i cd. half spaces. I mezzi spazi, cercando di creare superiorità numerica nella trequarti offensiva.

Quando la gestione della palla passa alla squadra di Arne Slot, invece, si abbasserà sotto la linea del pallone, per fare densità e affiancare i due mediani partenopei, in una sorta di centrocampo a tre ibrido e dinamico.

A completare l’undici di partenza, Politano piuttosto che Lozano a destra.

Ovviamente, il rapporto che l’allenatore ha instaurato con il gruppo è una componente primaria di questo approccio alle partite. La personalità debordante e competitiva di Gattuso influenza l’ambiente. Un’etica del lavoro contagiosa, capace di caricare emotivamente pure lo spogliatoio.

Anche questa sera, contro gli olandesi, quindi, il Napoli non rinuncerà ai suoi princìpi di gioco. Ovvero, costante possesso palla e controllo del ritmo. A patto che l’intensità non scenda mai.

Chiaramente, non è una questione soltanto numerica. Ma l’indubbia qualità delle alternative ai titolari consente all’allenatore di poter dosare le forse. Nel contesto di una stagione lunga, aggravata dal fatto che molti azzurri sono impegnati anche con le loro nazionali.

Una situazione, dunque, che suggerisce buon senso. Da affrontare guardando con un occhio privilegiato alla panchina.

Avere facoltà di scelta, tra le altre cose, è uno stimolo sufficiente a tenere sempre svegli e pimpanti gli undici che scendono in campo. Magari soltanto inconsciamente, sapere che c’è pronto un sostituto in grado di garantire il suo contributo, non può che innalzare la concentrazione. Innalzando in maniera esponenziale il rendimento di tutto il gruppo.

Appare evidente che l’Europa League non susciti lo stesso fascino della Coppa dalle Grandi Orecchie. La mancata partecipazione alla maggiore delle Coppe europee costituisce per una società come quella presieduta da ADL un grosso problema, in termini di minori introiti.

Tuttavia, riuscire a qualificarsi per la fase successiva, quella delle gare a eliminazione diretta, maggiormente allettante con le squadre “retrocesse” dalla Champions, potrebbe essere per il Napoli un grosso stimolo.

Mantenere accesi i riflettori del San Paolo ancora per tante partite infrasettimanali sarebbe un segnale ambizioso. E garantirebbe gli azzurri la legittimazione di uno status internazionale. Collocandoli nell’alveo dei Top Club continentali.

