Auriemma a Mughini: “ha gettato veleno su un evento luttuoso”

Ieri sera nella consueta puntata del programma Tiki Taka, si è avuto uno scontro infuocato tra Raffaele Auriemma e Giampiero Mughini, il tutto dovuto alle famose parole usate da quest’ultimo contro il recente scomparso Diego Armando Maradona. Ecco il dibattito iniziato da Auriemma con le sue parole: “Anche in guerra si rende onore al nemico caduto, tu hai gettato veleno su un evento luttuoso“. Così decide di replicare l’esperto Mughini: “Qualcuno mi accusa di mancare di rispetto ad una capitale della cultura come Napoli, è grottesco. Le parole non beatificanti su Diego le ho pronunciate perché ho sentito dire che poteva permettersi tutto, era una provocazione. Si è detto anche che il gol di mano era una provocazione, per me è una porcata. Mi sono limitato a dire che la vita di quest’uomo non è stata di certo un capolavoro. L’autodistruzione è una delle giocate che gli è riuscita meglio”.