Ascierto a Tgr Leonardo:” Il Toce è un’arma anti CV19!”

Risultati incoraggiati ha ottenuto il Toce , Infatti il farmaco utilizzato generalmente nell’artrite reumatoide e poi nella cura dei processi infiammatori generati dal CV19 perché agisce nella risposta immunitaria esagerata che porta alla produzione abnorme di Citochine. Tale produzione abnorme di Citochine ed in particolare di IL6 prende il nome di Tempesta di citochine. La validità di questo farmaco viene confermato dallo studio Tocilid 19 , il primo studio autorizzato del farmaco. Tale studio è stato promosso dall’Istituto nazionale del Farmaco e dall’ oncologo Paolo Ascierto. 1200 pazienti in 411 presidi ospedalieri, sono stati sottoposti a questo farmaco e il risultato è stato che si è avuta una moderata riduzione della mortalità ad un mese, rispetto a quella attesa del 35 %. Lo studio ha visto-dice il prof Ascierto- che il tasso di mortalità ad un mese è del 22, 1% per cui meno del 10 % rispetto a quello del 35% ed è quindi uno studio positivo. Utilizzato in terapia sub intensiva in maniera precoce ha dato migliori risultati Tale studio darà pubblicato su una rivista scientifica americana. Gli esperimenti servano per poter dire che c’è attività nei farmaci e questo farmaco è un farmaco che può essere un’arma per il futuro!”