Antognoni: “Maradona il numero uno in assoluto…”

Giancarlo Antognoni è stata una icona della Fiorentina.

In riva all’Arno ha giocato per tutta la sua carriera, tra gli anni 1970 e 1980. Detiene il record di presenze in Serie A fra i giocatori in viola, con 341 gare.

Oggi fa il dirigente in seno alla società per cui si è speso nell’arco dell’intera vita professionale, con il ruolo di club manager.

La Fiorentina sta attraversando un momento poco felice. Con l’esonero di Iachini ed il ritorno in panca di Prandelli. Con l’onestà intellettuale che l’ha sempre contraddistinto, in campo e fuori dal rettangolo di gioco, Antognoni s’è soffermato sulla situazione attuale della Viola. “Mi dispiace che in questo periodo siano mancati un po’ i risultati. Se analizziamo i giocatori che abbiamo, sicuramente la classifica non è in linea. Ma siamo fiduciosi che questa squadra che possa ritornare alle posizioni che le competono. Cerchiamo con l’avvento di Prandelli, si possa ripartire con buoni propositi…“.

Ovviamente, non poteva mancare un passaggio su Diego Armando Maradona. I due si sono affrontati in Serie A e pure ai Mondiali ’82. In effetti, i 73 gettoni di presenza in azzurro, condite da 7 reti, fanno di Antognoni il giocatore della Fiorentina con più presenze con l’Italia. “Maradona per me è il numero uno in assoluto. Ho avuto la fortuna di giocarci contro, sia con la Fiorentina che in Nazionale. E’ un dispiacere enorme per tutti gli sportivi del mondo. Forse è l’unico che sia riuscito a mettere insieme tutte le tifoserie. Credo sia questo il suo messaggio dall’alto...”.