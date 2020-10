Ancora Orsato-Pjanic: accettiamo tutto, tranne le parole di Rizzoli: ‘cca nisciuno è fesso

L’intervista alle Iene dell’ex Procuratore Pecoraro sulla questione Inter-Juve, Orsato-Pjanic, ha riaperto una ferita mai chiusa. A due anni e mezzo di distanza è sempre più evidente che quella sera a San Siro sia stata fatta una porcata enorme. Non la più grave di una stagione decisa dal doping arbitrale. Ma certamente la più eclatante.

Per altro una situazione limite, che mette a nudo i limiti di un protocollo, quello della VAR, che si presta a molte critiche. Torniamo un attimo con la mente a quei momenti. Non è difficile, sono momenti stampati in modo indelebile nella mente di tutti, specie dei tifosi del Napoli.

Siamo ad inizio ripresa, Pjanic, già ammonito, commette un fallo sulla trequarti. Fallo non violento in se, ma estremamente scomposto. Diciamo un intervento da cartellino arancione, tenendo conto che ad inizio partita c’era stato il rosso diretto per Vecino. Orsato è vicinissimo, non ha nessuno tra se e i giocatori in questione. Fischia prontamente.

I giocatori del’Inter si accalcano intorno al lui chiedendo un provvedimento disciplinare. Orsato mette mano al cartellino giallo. Poi gli arriva una segnalazione nell’auricolare. Per incanto il cartellino giallo non va a Pjanic, ma all’interista D’Ambrosio.

Cosa è successo in quei pochi secondi lo sanno solo Orsato e Valeri. In ogni caso poiché Orsato ha tergiversato, la situazione era difficile da gestire, a quel punto. Se avesse estratto il cartellino giallo dopo aver parlato con Valeri si sarebbero aperte polemiche a morire. Secondo il protocollo Var non si può intervenire in caso di ammonizione. Allo stesso modo se Orsato fosse andato a rivedere l’azione alla moviola, o espelleva Pjanic col rosso diretto (esagerato), o era un problema. Perché se l’avesse solo ammonito, cosa tecnicamente possibile, apriti cielo lo stesso.

Secondo la versione fatta circolare subito dopo la partita, Valeri avrebbe assicurato Orsato sul fatto che non era episodio da rosso diretto. “Non c’è l’espulsione”, avrebbe detto. Frase sibillina che avrebbe confuso Orsato, che non ammonì neanche il giocatore della Juve. Commettendo un errore clamoroso. Errore riconosciuto dallo stesso designatore, tanto è vero che Orsato non fu designato, ne’ come arbitro, ne’ come quarto uomo, e neanche come VAR. nelle ultime 3 gare di campionato.

Quello che non è accettabile è che Rizzoli dica che non c’era la registrazione. Certo che c’era, o vogliamo credere che c’è un tecnico che apre il microfono solo in certe circostanze? Orsato e Valeri parlano, si vede chiaramente. Qualcuno ha pensato bene di tagliare quella parte.