Anche a Como cantano “‘O Sole Mio” in onore di Diego

Il dolore per la morte di Diego Armando Maradona è trasversale. Accomuna napoletani ed argentini. Tifosi sfegatati o semplici appassionati. Permette pure alle rivalità calcistiche più acerrime di stabilire una tregua, in nome di una profonda tristezza.

Perchè El Diez era universale. Come conosciuta in tutto il Mondo è “‘O Sole Mio”. Alcuni tra i maggiori cantanti hanno voluto esibirsi in questo brano, rimangono memorabili le interpretazione di Enrico Caruso e Luciano Pavarotti.

Ne esistono molteplici versioni. Probabilmente, però, nessuno poteva immaginare che si esibissero nel classico del repertorio napoletano addirittura al Como.

I tifosi lariani, infatti, la canteranno per Diego stasera, prima che inizi il posticipo della partita contro il Piacenza, al Sinigaglia.

Un vero e prorpio déjà-vù, già visto il 3 maggio 1987.

Era la terzultima giornata di un campionato storico, che da lì a poco si sarebbe concluso con la vittoria del primo Scudetto del Napoli. I tifosi lombardi accolsero la squadra di Ottavio Bianchi, cantando proprio “‘O Sole Mio” prima dell’inizio della partita.

Per la cronaca, quel giorno terminò 1-1: reti di Giunta e Andrea Carnevale.