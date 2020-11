Ancelotti su Gattuso: “Ha carattere. A Napoli farà un ottimo lavoro!”

Carlo Ancelotti si rivela in un’intervista a “Tiki Taka – La repubblica del pallone”.

Ieri sera il tecnico di Reggiolo torna a parlare della sua esperienza a Napoli: “L’esonero fa parte del mestiere. Quando le cose non funzionano è giusto chiudere. Se, invece, funzionano tra società ed allenatore si superano anche i momenti difficili…”.

Sul Napoli attuale, l’allenatore dell’Everton spende parole di incoraggiamento per il suo successore sulla panchina azzurra: “Gattuso ha carattere, si è fatto le sue esperienze e mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro. Rino ha le capacità per farlo…”.

Poi Carletto s’è espresso circa la possibilità di un suo eventuale ritorno in Italia: “Comincio a diventare vecchiotto…”.

Il finale è dedicato ad un piccolo sogno nel cassetto dei tifosi del Napoli chiamato Ibrahimovic: “Quando è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. Ed invece faceva gol in tutte le partite. Poi è venuto in Italia, pensavo fosse la fine ed invece fa gol in tutte le partite. È immortale. Stavo per portarlo a Napoli? Chiedete a Zlatan…”.

Andrea Ponticelli