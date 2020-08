Altro che sciacalli. Sul mercato De Laurentiis è causa del suo male

Sciacalli intorno al Napoli. L’immagine è del patron De Laurentiis. Immagine molto cinematografica che il patron azzurro usa per dare una prova di forza. Difatti ha sottolineato che: “Non cederemo agli sciacalli”. Applausi da parte del pubblico astante ad un presidente forte. Ma… Gli sciacalli sono necrofagi. Mangiano le carcasse di animali morti. Se ci sono gli sciacalli ci deve essere qualche morto. Anche chi per vocazione e professione è avvezzo alle commedie più che ai documentari sa queste cose. Lui del resto si è arricchito in questo modo. Ricordate l’estate del 2004? C’era il cadavere della SSC Napoli ancora caldo, e tanti che giravano intorno. C’era Gaucci, Pozzo, quelli della Lega Azzurra. Avevano aspettato tutti la morte per poi intervenire. Tutti sciacalli, magari avvoltoi? No, in affari funziona così.

De Laurentiis 16 anni fa di questi tempi fu solo il necrofago che seppe muoversi meglio. Mosse bene i fili delle sue conoscenze, e prese le spoglie del “de cuius”. Adesso altri stanno ripetendo la stessa cosa. Esattamente come nel 2004 la colpa fu di coloro che avevano portato alla morte la SSC Napoli, oggi la colpa è sua.

Milik è arrivato all’ultimo anno di contratto. Un giocatore di 26 anni, non un fuoriclasse, ma di certo c’è di peggio in giro. Magari era il caso, non adesso, di provare a rinnovargli il contratto, senza aumento. Era reduce da due stagioni in cui era stato fermo, non aveva mercato. Insomma si poteva giocare la carta. Invece no. Siamo arrivati ad oggi e alla vigilia della scadenza è ovvio che lui ha alzato le pretese. Magari sarebbe stato bello se avesse avuto riconoscenza per una società che lo ha pagato senza che giocasse. Ma il calcio questo è. Oggi chi vuole Milik offre poco o nulla. Magari forte anche dell’aiuto del procuratore, uno che fa gli interessi del calciatore (e suoi, ovvio) non della società di appartenenza.

Allan un anno e mezzo fa era richiesto dal PSG. Che offriva bei soldi al Napoli, ed era pronto a quadruplicare lo stipendio al calciatore. Ora non sta scritto da nessuna parte che devi cedere un calciatore solo perché lo vuole un’altra squadra. Ma nel calcio, come in tutte le attività umane, è bene “misurarsi al palla”. Si può trattenere un calciatore in presenza di un’offerta da parte di una concorrente 4 volte superiore alla tua? Senza per altro neanche far finta di venire incontro al calciatore stesso aumentandogli l’ingaggio? Fatevi la domanda, e datevi da soli la risposta. Allan nel gennaio del 2019 valeva tanto, dopo un anno e mezzo col magone vale meno di un terzo. E poiché tutti sanno che è in vendita, il prezzo va in picchiata.

Koulibaly era due anni fa considerato il difensore più forte al mondo. Ed aveva un valore di mercato adeguato. Dopo il primo anno con Ancelotti il suo rendimento è calato, ed il prezzo è sceso. Non di molto a dire il vero, se è vero che, lo ha detto De Laurentiis, era arrivata una offerta superiore ai 100 milioni. Quest’anno il rendimento è andato a picco. E l’ultima partita, quella che poteva essere la sua vetrina, col Barcellona è stata un disastro. Oggi vale meno della metà di due anni fa. Anche perché nel frattempo lo stesso De Laurentiis ha pubblicamente detto che sarebbe stato venduto.

Ci sono sciacalli intorno al Napoli? Non sembra, ci sono solo persone che fanno gli interessi delle loro società. Il prezzo dei giocatori azzurri è crollato per cause oggettive. Ed anche perché non hanno altre società interessate. Ad un’asta il prezzo sale se ci sono almeno due persone interessate. Altrimenti il prezzo resta molto al di sotto delle attese. Uno dei problemi del Napoli è che non ha dirigenti abili a scatenare l’asta.

Del resto il Napoli sin qui ha fatto una sola vera trattativa per cedere un calciatore. Jorginho era contesso da City e Chelsea, da Guardiola e Sarri. Per questo il suo prezzo crebbe e non poco oltre il suo valore. Gli altri Vip sono andati sia senza trattativa, grazie alla clausola risolutiva. Avere dirigenti che sanno muoversi sul mercato internazionale serve non per comprare, coi soldi sono bravi tutti. Ma per vendere a prezzo alto. O bravi dirigenti, o abili procuratori che ti danno una mano. E che pretendono di essere pagati, ovvio. Ma da questo orecchio De Laurentiis non ci sente. Ma non è come le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo. Lui non sente, straparla. E adesso sappiamo che vede sciacalli.