Allarme rosso per Barcellona: la formazione scelta da Gattuso non funziona

Il Napoli ieri ha vinto meritatamente col Sassuolo. I mitici 4 gol di cui tutti parlano erano per tutta evidenza irregolari. Non è stato il Napoli ad essere graziato dalla Var, ma il calcio. Perché sarebbe stata una beffa enorme perdere una partita grazie ad errori arbitrali. Ma le buone notizie finiscono qui. O forse no.

Gattuso dalla ripresa del campionato ha in mente la formazione da mandare in campo a Barcellona. Ci possono essere piccoli ballottaggi (al momento ne vediamo uno solo, Manolas o Maksimovic), ma lui ha tutto ben chiaro in mente. Questa la formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Al di là del turnover questi gli undici nella mente di Ringhio. Particolare importante: in queste giornate si sono alternati tutti i giocatori (a memoria solo Luperto, Karnezis, Malcuit e Llorente non hanno mai giocato. Ma il sistema di gioco è sempre stato lo stesso. Il problema non sono i numeri, atteso che il 4-3-3 non è in discussione. Ma il Napoli ha sempre giocato allo stesso modo. Con un regista, Lobotka o Demme, più due trequartisti, Zielinski e Fabian, a volte Elmas. Una sola volta è partito titolare Allan, per altro fuori posizione.

Il Napoli in queste partite ha sempre cercato di far partire l’azione dalla propria area, a volte, vedi Bologna, palesemente invitando gli avversari ad alzare il pressing. I risultati non sono mai stati molto positivi. Ci sono momenti in cui la squadra letteralmente non usciva dalla trequarti.

Ieri sera l’ennesima riprova. Ma il Sassuolo non è il Barcellona, ed ha fatto gol solo in fuorigioco. Ripetere una prestazione del genere al Camp Nou potrebbe essere devastante. Abbiamo scritto sopra: “le buone notizie finiscono qui. O forse no”. Ecco, la speranza è che Gattuso dopo aver fatto degli esperimenti si sia convinto che non è questo il modo per esaltare le qualità della squadra. Un centrocampo a 3 con Fabian e Zielinski non offre copertura. Nel Napoli di Sarri, a prescindere dalla qualità dei calciatori, c’era un regista, un mediano oltre ad Hamsik. La squadra era decisamente più equilibrata.

Va da se che non si può rinunciare ne’ a Zielinski, tanto meno a Fabian. Ma uno dei due deve giocare più avanzato. La soluzione ideale, se sta bene, di testa e di gamba, è utilizzare Allan. Sarà anche alle ultime gare in azzurro, ma resta il miglior interprete di quel ruolo. In alternativa, e qui Gattuso ha sbagliato a non provarli mai, Lobotka e Demme insieme.

Il Sassuolo era un test per gli azzurri, visto che gioca più o meno come il Barcellona, ma con qualità infinitamente inferiore. Martedì a San Siro si giocherà contro una squadra che come il Barcellona costringerà il Napoli nella sua trequarti, è la gara perfetta per provare una soluzione diversa.