Alciato:”Ecco le decisioni della serie A”

Alciato a Sky: La lega di serie A è compatta a riprendere il campionato Sono queste le anticipazioni che provengono dalla riunione di lega che per via skype si è tenuta stamattina. Nel pomeriggio ci dovrebbe essere un comunicato in cui vengono riportate le linee guida stabilite dalla serie A. Domenica probabilmente ci dovrebbe essere la riunione tra la FIGC ed il governo nella figura dei ministri Spadafora( Ministro dello Sport e Spettacolo) ed il ministro Speranza ( Ministro della salute)