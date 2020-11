Albertini: “Il Napoli migliora di volta in volta, Gattuso persona meravigliosa.”

E’ già Napoli vs Milan, squadra che però, ha lanciato l’attuale tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, a parlarci di lui e di questa sfida, dal sapore anni ottanta novanta, Demetrio Albertini, queste le parole dell’ ex centrocampista del Milan sul tecnico partenopeo a Radio gol: “E’ una persona meravigliosa così come lo era da calciatore Rino, e cosi sta costruendo il suo futuro trasmettendo la sua esperienza”. Un pensiero anche per Pirlo, Inzaghi e Shevchenko, proprio come Gattuso, ex compagni di squadra di Albertini che sottolinea senza mezzi termini: “Non è un caso che tutti i calciatori del Milan di Ancelotti sono diventati degli ottimi allenatori “. Mentre alla domanda riguardante una vittoria del Napoli in futuro, non si sbilancia ma il suo pensiero è positivo, ecco cosa ci ha detto: “Il Napoli migliora di volta in volta, Gattuso si è sempre applicato tanto e lo sta facendo anche da allenatore e con il nuovo modulo è anche più spavaldo”. Insomma solo parole di elogio in vista del big match di domenica.

di Salvatore De Leandro