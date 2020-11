Akatugba: “Osimhen out forse un mese. I trequartisti del Napoli forse non adatti per appoggiare Victor”.

Ospiti internazionali stamane a Marte Sport Live per parlare di Victor Osimehn. È intervenuto il giornalista Oma Akatugba, vicino alla nazionale nigeriana. Nonchè legato da un rapporto di amicizia con l’ex Lille.

Tramite notizie attinte direttamente dallo staff medico della nazionale nigeriana, Akatugba afferma: “Victor dovrebbe essere out per il match contro il Milan, avendo subito una lussazione alla spalla. Si parla di alcune settimane, se non addirittura di un mese, ma una volta tornato in Italia sará compito dello staff medico del club fare valutazioni riguardo i tempi di ripresa”.

Il giornalista ha inoltre fatto il punto sulle opinioni contrastanti che ha suscitato finora il centravanti: “C’è una grande divisione di pareri su Osimehn: chi pensa che sia un grande attaccante in crescita e chi invece si aspetta ancora tanto da lui essendo molto giovane.” – continua poi con un parere di carattere tattico – “probabilmente Lozano, Insigne e Mertens non sono il pacchetto di trequartisti ideali per appoggiare il gioco di Victor”.

Antonio Petrone