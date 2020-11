Ag. Boga: “Il Napoli era vicinissimo a prenderlo”

Il fratello e agente di Boga, ovvero Daniel Boga, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, riguardo il forte interesse in estate da parte degli azzurri per portarlo alla corte di mister Gattuso. Ecco le sue parole:

Boga è stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino.

Se il Napoli tornerà alla carica, nella prossima estate? Questo dipenderà molto da Jeremie, se riuscirà a mantenere alti i propri standard e addirittura migliorarli. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo per la sua carriera, quindi è probabile che torneranno alla carica per un calciatore come lui. Ma ripeto, molto dipenderà anche dalle prestazioni nel corso della stagione.

Un futuro al Napoli con De Zerbi? Vedremo