A Pisa si studia come agisce il CV19 contro il Polmone

La corsa al vaccino è quasi al traguardo. E’ quello che fanno sperare gli studi effettuati sul uomo e sugli animali Come agisce però il CV19 sulla cellula alveolare polmonare ancora però è stato spiegato fino ad adesso. Da Pisa arrivano alcuni esperimenti in merito.Nel centro Enrico Piaggio di Pisa il gruppo di ricerca guidato dalla professoressa biotecnologica Arti Ahluwala sta studiano un bio reattore che prelevando cellule di persone infette da o guarite dal virus CV19 simula come il virus interagisce con gli alveoli polmonari.La dottoressa …ha riferito che invece d’insistere sugli animali allo scopo di trovare un vaccino,loro hanno istituito un dispositivo costitutivo da una membrana cellulare porosa che è molto flessibile su cui seminiamo cellule polmonari.La membrana è interfacciata ad un sistema di generazioni di areosol ed un sistema pneumatico che è in grado di muovere la membrana con lo stesso ritmo degli alveoli.Questo permette di studiare quindi di studiare l’interazione tra i polmoni ripieni di areosol ed le particelle di piccole dimensioni del virus in un ambiente che replica la fisiologia umana.Il Bioreattore studiato con il centro di Pneumologia umana Helmot rispetta le leggi europee e italiane nel ridurre le sperimentazioni sugli animali sia su base etiche sia per quanto riguarda i trial clinici.In questi giorni è stato testato dai ricercatori di Pisa con quelli di Monaco di Baviera e i ricercatori austriaci il bio-reattore con nano particelle che hanno la stessa dimensione del Sars Covid 2 cioè di 100 ng/ml. Lo scopo è quello di spiegare come le cellule del virus entrano a livello polmonare, come si attacca alla membrana cellulare e come viene traslocato attraverso la barriera alveolo-capillare e di conseguenza provocare una reazione infiammatoria