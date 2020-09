A Parma inizio soft: ma sarà davvero così?

Una delle più grandi scemenze che si sentono dire nel mondo del calcio è che il calendario non conta nulla. Prima o poi si devono incontrare tutte. Ovviamente non è così. Il momento in cui incontri è un avversario fa tutta la differenza del mondo. Il bello è che non sai nulla prima, al momento della pubblicazione del calendario.

Prendiamo il calendario del Napoli. Partenza a Parma. Sulla carta un avversario abbordabile. E poi una squadra che dopo aver cambiato allenatore potrebbe avere qualche problema in più all’inizio. Liverani, per capirci, è più Sarri che Allegri. Le sue squadre giocano bene, hanno un gioco piacevole, molto offensivo. Magari strada facendo cambia anche idea, ma è chiaro che inizialmente giocherà in un certo modo. Più o meno come il Lecce dello scorso anno. Lecce che in casa faticava molto più che in trasferta. Un Parma che per di più ha cambiato molto rispetto allo scorso anno. Sulla carta per il Napoli un avvio facile.

Ma non sappiamo che tipo di preparazione ha fatto Liverani, come i suoi giocatori hanno risposto. A dire il vero e poco più di 10 giorni dalla partita non sappiamo neanche quali giocatori Gattuso avrà a disposizione. Siamo in attesa di qualche cessione importante. Saranno sostituiti, non c’è dubbio. Ma quando?

Anche il Parma potrebbe parlare di un sorteggio benevolo. Il Napoli all’inizio potrebbe avere qualche problema in più. Così è se vi pare.

Il calendario fa la differenza. Ma in questo momento non sappiamo in che misura. Beccare la Juve alla terza è una bella cosa o una partita impossibile all’inizio ti penalizza? Pirlo è inesperto, avrà tanti giocatori nuovi. Un Napoli pronto potrebbe trarne giovamento. In caso contrario già alla terza sarebbe costretto a rincorrere, e non solo la Juve.

Insomma, vediamo cosa succede. In questo momento ogni commento serve a poco.