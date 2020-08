94 anni di azzurro II parte: Dall’inizio dell’era Ferlaino alla fine del ciclo di Vinicio

Dopo il periodo di Fiore ed il breve periodo di Gioacchino Lauro primo rampollo del comandante, generoso sia coi giocatori sia con le donne, il Napoli ebbe un nuovo unico padrone.

Infatti alla morte di Corcione ci fu un triumvirato che voleva prendere il Napoli. Due dei personaggi che volevano comprare le azioni del Napoli erano lo stesso Fiore ed il giovane e rampante Ingeniere Corrado FerlaIno.

Tutto si risolse in un giorno. Mentre gli altri preferirono l’ascensore, il giovane Ferlaino preferì le scale e alla vista della vedova Corcione acquistò lui le azioni del presidente.

Quando Fiore lo rivide gli chiese se avessero acquistato tali azioni ma Ferlaino lo gelò dicendogli che lui da solo aveva acquistato il Napoli.

Da allora Fiore giurò eterna inimicizia al presidente del Napoli.

La squadra in quegli anni si affidò ad una vecchia conoscenza del calcio partenopeo.

Come condottiero fu scelto lui, O Lione Vinicio. Furono anni beli quelli di Vinicio. Il tecnico brasiliano portò per il primo il calcio totale all’ olandese.

Quel Napoli fu il primo della grande bellezza. Era un gioco corale e tutti partecipavano al gioco.

Quella squadra, nella stagione 1974-75, così ben guidata meritava lo scudetto.

Ma un core n’grato glielo scippò nella sfida decisiva. Il Napoli scese al Comunale di Torino per affrontare la Juve distante ad un solo punto.

La sfida iniziò male per il Napoli. Infatti Causio con un tiro dal limite batté Carmignani.

Il Napoli non si arrese e Juliano con un bel tiro gonfiò la rete difesa dall’ex Zoff, 1-1.

Il Napoli alla ricerca del raddoppio viene sconfitto dalle parate di Zoff ma soprattutto dal goal a pochi minuti di Altafini.

Il vecchio coniglio che il Napoli aveva ceduto alla Juve insieme con Zoff inflisse una pugnalata nel cuore dei tifosi azzurri che lo ribattezzarono “Core n’grat”.

Finì così con quel goal la grande bellezza di quel Napoli di Vinicio

Quel Napoli aveva Carmignani in porta, Bruscolotti, Burnich, e La Palma in difesa.

A centrocampo c’erano Juliano, Ciccio Esposito, Rampanti.

In attacco c’erano Canè, Braglia, Giorgio Mitraglia o Chitarra, Clerici il gringo che non perdonava e Peppiniello Massa.

La squadra azzurra fu smantellata anche se venne poi Beppe goal Savoldi. Il bomber bergamasco si ambientò subito a Napoli e le sue reti le fece.

Il Napoli di Savoldi se in campionato non fece sfracelli, vinse la coppa Italia 1975-76. La vinse a Roma battendo il Verona per 4-0.

Savoldi fu mattatore segnando due reti. La Coppa Italia fu iniziata da Vinicio poi fu vinta dalla coppia Delfrati-Rivellino.

Nell’anno successivo fu richiamato Pesaola alla guida azzurra.

Si vinse la Coppa Italo-Inglese battendo il Southempton detentore della coppa Uefa.

In quell’anno al Napoli fu scippata la possibilità di vincere la Coppa delle Coppe.

Successe che in semifinale la squadra di Pesaola incrocio i belgi dell’Anderlecht .

All’andata in un San Paolo strapieno gli azzurri vinsero per 1-0. A segnare fu Bruscolotti.

All ‘ritorno invece successe il finimondo.

Infatti in semifinale contro l’Anderlecht un arbitro svedese, tal Matthewson, dirigente dell’industria di birra che faceva capo al presidente della squadra belga, ne combinò al ritorno di tutti i colori.

A fine partita Matthewson scappò e andò a chiudersi nella segreteria dell’Anderlecht.

Burgnich, indignato è pronto a lasciare il calcio lo rincorse chiedendo spiegazioni.

Pesaola, invece con le lacrime agli occhi ripeteva ai giornalisti tali parole. «Non meritavamo di uscire, non è giusto, abbiamo disputato una gara veramente eccezionale. Potevamo vincere e chiudere subito la partita…»

Il Napoli perse 2-0 e sfumarono così i sogni di gloria.

La squadra azzurra da quel momento non vinse niente.

Ha lasciato Napoli dopo sedici stagioni una bandiera del calcio partenopeo Antonio Juliano in contrasto con società ed allenatore raggiunge il Petisso a Bologna.

Nella stagione 1978-79 il Napoli sfiorò con Di Marzio allenatore la vittoria in coppa Italia. Infatti fu sconfitto a Roma dall ’Inter per 2-1 L’anno dopo Di Marzio dopo due giornate fu esonerato.

Ritornò Vinicio ma quella grande bellezza non torno più.

L’era Vinicio finisce nel campionato 79-80 in maniera burrascosa.

Infatti Ferlaino lo esonera e al suo posto piazza Angelo Benedicto Sormani, ex Pelè bianco ed ex giocatore del Napoli.I

Iniziano gli anni 80 che saranno anni che si concluderanno in bellezza anche se qualche momento di difficoltà si verificarono.