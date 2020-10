Covid 19, Burioni: “Benvenuto a Ronaldo tra i virologi”

di Renato Rocco

“Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”. Che CR7 fosse laureato in medicina e nessuno ne era al corrente? No, non è così. A fugare i dubbi è Roberto Burioni, virologo, che con l’arma dell’ironia ha inteso così rispondere, su Twitter a Cristiano Ronaldo (foto di repertorio) risultato contagiato dal Covid 19 nei giorni scorsi, e ancora positivo ad oggi. Condizione che non gli permetterà di scendere, stasera, in campo contro l’altro asso mondiale in forza al Barcellona Lionel Messi. Il tutto nasce da una infelice (‘) battuta del campione portoghese postata sui social: “il tampone Coronavirus è una stron….”. tanto da sollecitare l’indignazione (?) del professore e che, comunque, Ronaldo aveva quasi subito cancellato. Dopo il ministro dello Sport Spadafora che, nei giorni scorsi lo aveva bacchettato accusandolo di avere violato la bolla fiduciaria juventina, CR7 si è tirato addosso anche le ire (?) del professore ordinario di Microbiologia e Virologia.