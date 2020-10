Covid 19, De Luca e Fontana ‘uniti’ contro il virus: “Conte, che sia coprifuoco”

di Renato Rocco

Campania e Lombardia “unite” per fronteggiare la seconda ondata del Covid 19. Situazione totalmente diversa rispetto quella del passato inverno quando la prima regione veniva stravolta dalla pandemia mentre la seconda resisteva in barba a tutti i pregiudizi che c’erano sul Sud ma soprattutto su Napoli e la sua gente. E sono indimenticabili gli “scontri” tra virologi della Milano operosa e all’avanguardia nel sistema Sanità e quelli della indolente Partenope, “miracolata” per la presenza dei suoi scienziati di eccellenza, degli instancabili operatori della Sanità; come d’altro canto hanno dimostrato di essere tali quelli della Lombardia, combattendo in prima fila ritrovandosi a piangere le tante vittime del Covid 19, a causa anche di un comparto che faceva acqua da tutte le parti. Oggi, invece, più precisamente da qualche giorno ecco che i presidenti Attilio Fontana e Vincenzo De Luca (nella foto) si ritrovano a chiedere, animati da un unico intento, a sollecitare il governo di adottare, di licenziare lo stesso provvedimento anti pandemia: il coprifuoco, anche se localizzato, geografico. Un sostantivo che, comunque, richiama alla mente un altro tragico e triste periodo storico: quello della guerra. Napoli come Milano, Lombardia come Campania: probabili precursori di un lock down generalizzato. Si spera di no…