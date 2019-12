2019 annus horribilis azzurro: ora c’è da fare tesoro degli errori fatti

Come a voler prolungare la sofferenza, il Napoli sarà l’ultima squadra (col Sassuolo, ovvio) a scendere in campo in questo mortifero 2019. Il 2019 che va, finalmente, a concludersi, per gli azzurri è stato l’anno peggiore dell’era De Laurentiis. Ci può anche stare, ovviamente. Un anno nero può capitare, specie dopo tante stagioni esaltanti. Sarebbe però sbagliato chiudere qui il discorso. Perché questo “annus horribilis” non è arrivato per caso, ma è frutto di una lunga serie di errori che nulla hanno a che vedere con la sfortuna o la casualità.

Il primo errore, mortale, per quanto comprensibile, è stato quello di non aver capito che si era chiuso un ciclo. Dopo tante stagioni esaltanti insieme, il gruppo era giunto al capolinea. La partenza di Sarri avrebbe dovuto favorire un’accelerazione al ricambio. Ma non è mai facile dare il benservito a calciatori che hanno fatto bene per così tanto tempo. Un po’ per riconoscenza, un po’ perché si pensa che abbiano ancora qualcosa da dare. Capita alle nazionali campioni del mondo, che in genere dopo 4 anni deludono, perché per riconoscenza non si cambia. L’unica società al mondo che non guarda in faccia a nessuno è la Juve. Puoi anche essere una bandiera come Del Piero o Buffon, un “figlio” come Marchisio: quando è arrivata l’ora ti salutano senza problemi. Ma il fatto che sia un errore comprensibile non cancella che sia un errore.

Il secondo errore, che non ha scusanti, è stato nel fare un mercato senza senso. Chiunque sia stato a dirigere e operazioni (un sospetto lo abbiamo) ha fatto un macello. Tanti buoni (e costosi, come cartellino e come ingaggio) giocatori, ma non c’è una squadra. I danni sono stati enormi: sia come risultati, che dal punto di vista economico. E non parliamo (ancora) della mancata qualificazione alla prossima Champions. Parliamo di svalutazione del parco giocatori. Una perdita secca di (almeno) 150 milioni, se pensiamo a Koulibaly, Insigne, Allan, Hysaj.

Cosa fatta capo ha: il detto vale anche per il calcio. Inutile pensare a quello che poteva essere e non è stato. Ma guai a dimenticare il passato: non si possono cancellare gli errori fatti. Ma si può trarre tesoro da essi: guai a ripetere gli stessi errori in futuro. Chi ha fatto mercato in questi due anni deve farsi da parte.