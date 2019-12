2019, annus horribilis. Ma il disastro è iniziato nell’estate del 2018

Si chiude oggi l’annus horribilis del Napoli. Purtroppo il passaggio da un anno all’altro è solo un fatto simbolico. Non si volta davvero pagina. Domani mattina Gattuso a Castelvolturno troverà gli stessi giocatori, con gli stessi problemi. Diciamo anche che nel 2019 sono stati raccolti i frutti degli errori fatti nei mesi precedenti.

Con l’addio di Sarri (ampliamente annunciato, tanto è vero che Ancelotti arrivò un paio di giorni dopo la fine del campionato) si era chiuso un ciclo. Un ciclo esaltante, avviato 5 anni prima da Benitez. Un ciclo in cui la fortuna, la casualità, ha avuto come sempre un peso rilevante. Non dimentichiamo che Sarri si è trovato per le mani quasi per caso il 4-3-3 dei sogni. Lui voleva giocare in altro modo. Poi i giocatori lo convinsero a provare altro. Non ci credeva fino in fondo, tanto è vero che le prove le fece in una gara di Europa League cui non teneva molto. Fu subito miracolo. Per incanto tutte le pedine si ritrovarono al posto giusto. E vennero fuori anche due giocatori fino a quel momento trascurati, Jorginho e Ghoulam.

Il Napoli della “Grande Bellezza” nacque per caso, non fu certo studiato a tavolino. Non fu figlio di programmazione. Nacque dalle rovine lasciate da Benitez che aveva preso quei giocatori, ma li faceva giocare in modo diverso. Non dimentichiamo questo aspetto: Benitez aveva preso quei giocatori per giocare un improponibile, con quella rosa, 4-2-3-1. Ed i risultati, specie al secondo anno, furono disastrosi.

Ma torniamo a bomba. All’estate del 2018, quando è iniziato il crollo del Napoli. Si era chiuso un ciclo straordinario, che aveva portato ad uno scudetto al netto del doping arbitrale. Sia Sarri, giocatori evidentemente delusi. Bisognava prendere il coraggio a due mani e cambiare molto. De Laurentiis ha scelto un’altra strada. Ha venduto il solo Jorginho (follia, erano altri i giocatori eventualmente da vendere a cuor leggero). Pensava che la storia potesse continuare. Non è così, non è mai stato così nel calcio. Non lo è stato neanche nel Napoli.

Col senno del poi ha scelto anche l’allenatore peggiore. Ancelotti, lo diciamo col senno del poi, ovvio, non era il tecnico adatto. A Napoli i “gestori” come Carletto, e lo stesso Benitez, non vanno bene. Qui c’è poco da amministrare, molto da lavorare sul campo. Poco da gestire, molto da insegnare dal punto di vista tattico. Ancelotti ha voluto stravolgere il gioco di Sarri, ma l’ha fatto sostanzialmente con gli stessi uomini. Vero, mancava un regista. Ma avrebbe avuto senso comprarlo, invece di schierare tanti giocatori fuori ruolo.

L’anno orribile nasce dagli errori dell’estate del 2018. La speranza è che adesso si faccia tesoro del tutto.